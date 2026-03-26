Supervivientes Madrid, 26 MAR 2026 - 23:21h.

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Los supervivientes deben mantener en todo momento la mente fuerte para eivtar que el hambre, el esfuerzo o la convivencia con los insectos no les pase factura. Sin embargo, hay veces en las que muchos de ellos sufren bajones inesperados y consideran que no estan lo suficientemente preparados.

Maica: "De verdad, que no puedo"

Es justamente lo que le ha ocurrido a Maica Benedicto, quien le ha confesado a su compañero Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo que atraviesa un bajón. "¿Estás bien?", le pregunta desde la ventana al murciano.

"De verdad, que no puedo", compartía la otra. Sin más demora, su compañero decidía aconsejarle y lanzarle unas motivadoras palabras. Se refería principalmente a pensar en el mañana y en el momento en que echará la mirada atrás y se acuerde de lo que vivió.

Pero Maica Benedicto seguía bastante triste y no podía evitar las lágrimas. "Es que a lo mejor no soy tan fuerte para estar aquí", le transmitía, a lo que Seguí de la Quadra-Salcedo le decía que ella era "una de las mejores".

Como están en diferentes playas, Benedicto le decía también al concursante que le gustaría que compartiesen el mismo equipo. "Me encantaría estar con vosotros", expresaba la murciana. "Y nosotros tenerte aquí", apostillaba por su parte el otro.