Lara Guerra 26 MAR 2026 - 22:34h.

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'Supervivientes' llega con una nueva entrega en el que hemos podido visionar las imágenes al completo de la infernar tormenta. La experiencia cada vez es más complicada; sin embargo, su actitud positiva ha sido muy halagada por Jorge Javier.

La gala comenzaba y el tema principal de ambos presentadores no podía ser menos que el de las fuertes tormentas que están viviendo los concursantes estos últimos días. Los estragos de la isla de Honduras están dejando a los supervivientes completamente desolados, contando además que a 'Playa Derrota' se les suma las complicadas circunstancias.

Así vivió 'Playa Derrota' el incesante temporal en Honduras

Así vivió 'Playa Victoria' la fuerte tormenta que ha durado más de 48 horas