Los colaboradores eligen a la próxima expulsada de 'Supervivientes': "Transmite energía negativa"

telecinco.es 31 MAR 2026 - 21:00h.

A escasas horas de saber la primera salvada de la nominación, preguntamos a nuestros colaboradores quién merce regresar a España y quién tiene que quedarse

Reacción unánime de los colaboradores al fichaje de Nagore Robles en 'Supervivientes': “Va a revolucionar todo”

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La aventura en los Cayos Cochinos se pone cada vez más cuesta arriba y la tensión en la convivencia se puede cortar con un cuchillo. Este jueves conoceremos a la próxima expulsada de la edición y el destino de cuatro grandes protagonistas pende de un hilo en manos de los espectadores. Maica, Claudia, Paola e Ivonne se enfrentan al veredicto de la audiencia en unas de las nominaciones más reñidas en 'Supervivientes'.

La palapa arde, las alianzas son cada vez más fuerte y mientras los nervios y el hambre afloran en las playas de Honduras, en los platós de Telecinco hay un gran debate: ¿Quién debe ser la próxima concursante en abandonar 'Supervivientes'?

Dardos, descartes y mucha intriga

Las respuestas dejan claro que los colaboradores están divididos como el propio público que vota desde casa, ya que enfrentarse a una lista de nominadas con perfiles tan potentes no es tarea fácil. Belén Ro es el claro ejemplo de este dilema, ya que expresa abiertamente que le gustan las cuatro nominadas y confía plenamente en una de ellas expresando que Paola "va a superar el bache". Sin embargo, al verse obligada a mojarse y elegir, termina soltando un nombre que sorprenderá a muchos de sus seguidores, el de Claudia. Por su parte, Carolina Sobe se muestra mucho más distante y considera que la batalla está "muy reñida".

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El salseo no queda ahí, Pepe del Real, aunque con bastantes dudas, señala directamente a la concursante que no para de pedir su salida, argumentando que quizá fuera de la isla, en los platós "va a dar mucho juego". Giovanna González también lo tiene muy claro y apunta hacia la nominada con la que menos ha logrado conectar y que, a su juicio, le ha "transmitido y aportado menos" a lo largo de la supervivencia y ese nombre es el de Ivonne Reyes.

Pero no todos han sido tan diplomáticos, ya que cuando hay que entrar al barro, Adriana Dorronsoro no se anda con chiquitas y tiene a su candidata perfecta para coger el saco y subirse a la barca. ¿El motivo? considera que es una concursante que "transmite energía negativa", diferenciándola de otras compañeras de reality que, aunque también se quejan por las duras condiciones, al menos "se enfrentan con la gente". Si quieres descubrir contra quién carga Adriana, ¡dale play al vídeo!

“España vota fatal”: las reacciones en los platós de Telecinco tras la expulsión de Marisa Jara en ‘Supervivientes’

La aventura de Marisa Jara en ‘Supervivientes 2026’ ha estado marcada por la intensidad desde prácticamente el primer día. Su paso por Honduras comenzó con dificultades físicas, hasta el punto de tener que ser evacuada de urgencia tras sufrir fuertes dolores, en uno de los momentos más delicados de esta edición.

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