Suso Álvarez, Kiko Jiménez, Jessica Bueno y Carlos Alba, como expertos en el concurso, también han desvelado el fallo que más penaliza el público

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La última semana de ‘Supervivientes 2026’ está confirmando lo que muchos ya intuían: la edición ha entrado de lleno en su fase más tensa. Entre abandonos - como el de Alejandra de la Croix -, discusiones constantes y un desgaste físico evidente, el reality vive un momento crítico que está marcando tanto la convivencia en Honduras como el debate en los platós.

Las condiciones extremas como las lluvias persistentes, la falta de comida y el agotamiento, han provocado que varios concursantes estén al límite, con incluso salidas voluntarias en los últimos días por ansiedad y presión emocional.

Por otro lado, el concurso sigue avanzando con varios giros importantes: los cambios en el equipo de Playa Destino, las nuevas nominaciones y las expulsiones están redefiniendo el tablero. La última gala dejó una salida muy comentada, la de Gabriela Guillén y una nueva lista de nominados con Ivonne Reyes, Paola Olmedo, Claudia Chacón y Maica Benedicto en la palestra que anticipa más tensión en los próximos días. Todo ello en un clima donde la estrategia, la convivencia y la resistencia mental parecen más decisivas que nunca.

¿Quién llega más lejos: el estratega, el conciliador o el que da pena?

En este contexto, el debate se ha trasladado también a los colaboradores de los programas, que analizan cada detalle del concurso y, sobre todo, qué perfil de concursante tiene más opciones de llegar lejos. ¿Triunfa el estratega que mueve los hilos o el perfil más emocional que conecta con la audiencia? ¿Es mejor pasar desapercibido o destacar, aunque sea generando conflicto?

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Algunas de las respuestas no han dejado indiferente a nadie. Jessica Bueno apunta hacia un perfil más conciliador, alguien que opina, pero evita el enfrentamiento constante. Una visión que contrasta con la de Suso Álvarez, que lanza una reflexión muy directa sobre un patrón que, según él, se repite edición tras edición.

Por su parte, Carlos Alba introduce otro enfoque completamente distinto, poniendo el foco en una estrategia mucho más discreta, mientras que Kiko Jiménez deja caer una respuesta que promete dar que hablar, ¡dale al play!

¿Qué error puede ser decisivo en ‘Supervivientes’?

Pero no solo eso. También han opinado sobre qué errores pueden costar más caro dentro del concurso, en una edición donde cada decisión pesa más que nunca. Desde los fallos en la convivencia hasta los errores estratégicos y las respuestas vuelven a dividir opiniones entre los colaboradores.

Algunas pistas apuntan a los comportamientos que el público penaliza rápidamente, mientras que otras reflexiones van en una dirección más psicológica, señalando aspectos menos evidentes del juego.

Con el concurso completamente abierto y la tensión en aumento, el debate está servido. Y si algo queda claro es que, en esta edición, sobrevivir no es solo cuestión de resistencia física… sino de saber jugar cada movimiento. ¿Quién tiene realmente la clave del éxito? Dale al play y descúbrelo.