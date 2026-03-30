El fichaje de Nagore Robles no ha dejado indiferente a nadie: los colaboradores auguran salseo, broncas y un papel clave en la convivencia del reality

Nagore Robles se convierte en concursante de 'Supervivientes 2026' y dice sus primeras palabras a Sandra Barneda: "No me lo puedo creer"

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Se acabaron los rumores y las quinielas, ya que en Conexión a Honduras este último domingo se anunció, el que sin duda es, el bombazo de la edición: Nagore Robles hace las maletas y vuela dirección Honduras como concursante oficial de 'Supervivientes'. Tras años valorando la propuesta y brillando como una de las colaboradoras más implacable en los debates del formato, la exconcursante de 'GH 11' ha decidido dar el gran paso y enfrentarse al reality más extremo de la televisión.

Conocida por no tener pelos en la lengua y su gran carácter, la ganadora de 'Acorralados' promete no dejar a nadie indiferente en los Cayos Cochinos. Su fichaje es un sueño cumplido para los espectadores que llevan soñando con su participación y verla saltar del famoso helicóptero durante años. ¿Pero estará preparada para el hambre, los mosquitos y la convivencia extrema? Nuestros colaboradores han opinado sobre este nuevo fichaje sorpresa y lo que aportará en la isla.

La silueta misteriosa y el "fichajazo"

La confirmación de su identidad ha dejado a todos sin palabras. Giovanna González confiesa que en ningún momento se imaginó que los rasgos correspondieran a la vasca. Para la periodista, su incorporación es un auténtico regalo para los fans, aunque reconoce que le da lástima que no haya arrancado la aventura desde el primer día. Aún así, lo tiene clarísimo: Nagore "va a dar mucho juego".

En esta misma línea de entusiasmo se muestra Pepe del Real. El colaborador admite entre risas que se le había olvidado por completo meter a Robles en sus apuestas, pero la califica su entrada como un verdadero "fichajazo". Además, señala un detalle crucial: al entrar más tarde, Nagore cuenta con una clara ventaja de energía, lo que le dará la fuerza necesaria para cumplir con su gran cometido: "menear el avispero" en la playa.

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El "huracán vasco" llega para revolucionar la isla

Por su parte, Adriana Dorronsoro celebra la noticia por todo lo alto, asegurando que ya era hora de que diera el salto porque era una deuda pendiente con sus seguidores. Ella confía en que ese inconfundible carácter vasco la empujará a darlo todo frente a las adversidades, aunque su único temor es que el hambre haga que se desinfle con el paso de las semanas, pero apuesta firmemente a que inyectará grandes dosis de verdad y salseo al concurso.

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