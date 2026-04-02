Supervivientes 02 ABR 2026 - 23:09h.

El presentador y la concursante han protagonizado un divertido momento en el que han evidenciado su buena relación: "Ya he conseguido ponerte un poquito nerviosa"

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¡Nagore Robles se enfrenta a la aventura más apasionante de su vida! La colaboradora, tras muchos años comentando realities en los platós, finalmente se convierte en concursante oficial del reality por excelencia y lo hace nerviosa y muy ilusionada: "Estoy muy emocionada, tanto como Julia Roberts en 'Pretty woman', cuando está en la ópera y dice que se podría mear de gusto en las bragas".

Con estas palabras, y con el helicóptero tras ella, Nagore le explicaba a Jorge Javier Vázquez cómo se enfrenta a este desafío que tiene por delante y ante el que se ve como una firme ganadora: "Ve preparándome el maletín que el día de la final me lo tienes que dar".

La colaboradora, con una larga trayectoria en realities y en debates televisivos, ha aterrizado en Honduras dispuesta a competir y también a agitar la convivencia con sus compañeros. Y es que si por algo se caracteriza la vasca es por no tener pelos en la lengua y Nagore ha llegado decidida a hacerlo saltar todo por los aires.

El divertido momento entre Nagore y Jorge Javier

El primer gran momento en 'Supervivientes 2026' Nagore lo ha protagonizado junto a Jorge Javier Vázquez. El presentador aprovechaba la conexión con la concursante para, tirando de humor, recordarle algo que Nagore dijo de él en el pasado y que no ha olvidado:

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"Si por algo se me conoce a mí en televisión es por ser un rencoroso... Yo te vi en un podcast hablando de mí y decías '¡este tío tal, tal, tal... se le iba la pinza, incluso le llamaban el pequeño dictador".

Nagore Robles, que tablas también tiene un rato, respondía divertida al presentador: "No creo, no creo que yo dijera eso... aunque dictador eres y por tamaño también".

Entre carcajadas Jorge Javier Vázquez le confesaba a la concursante que su intención no era otra que ponerla nerviosa de cara a su esperadísimo salto en helicóptero: "Ahora que ya he conseguido ponerte un poco nerviosa, luego vuelvo a putearte un poco más".

La reacción de los colaboradores al fichaje de Nagore

La confirmación de Nagore Robles como concursante de 'Supervivientes 2026' no ha dejado a nadie indiferente. El fichaje de la vasca por el reality de supervivencia ha caído como un tsunami en los pasillos de Telecinco y hemos preguntado a algunos de los colaboradores de la cadena.

Aunque no todos serán fans de la colaboradora, lo cierto es que todos los preguntados coinciden en algo: el de Nagore es un "fichajazo" que dará mucho que hablar. Para Giovanna González, su incorporación es un auténtico regalo para los fans; Pepe del Real admite entre risas que se le había olvidado por completo meter a Robles en sus apuestas, aunque califica su entrada como "el gran fichaje".