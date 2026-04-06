Patricia Fernández 06 ABR 2026 - 00:11h.

Jaime Astrain se emociona y acuerda de Lidia Torres al conocer que ha batido el récord de apnea

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Los concursantes de 'Supervivientes 2026' se enfrentaban a 'La batalla de titanes' para intentar conseguir la recompensa y la apnea era uno de las pruebas a las que se enfrentaban y lo hacían en grupo.

Por equipos, uno a uno iba a ir sumergiéndose en el agua para aguantar el mayor tiempo posible y cuando no podían más salían a la superficie para que continuase el siguiente compañero, explicando María Lamela cómo conseguirían vencer esta prueba: "El equipo que en su conjunto acumule más tiempo ganará y se clasificará para el segundo juego".

El primer equipo en hacerlo era 'Playa Victoria', que después de que todos sus integrantes hicieran esta prueba acumulaban un tiempo grupal de 17 minutos y 13 segundos.

Y tras esto llegaba el turno de 'Playa derrota'. Los integrantes de esta playa lo daban todos, Aratz Lakunza acumulaba un tiempo de 4 minutos y 30 segundos, como Maica Benedicto que llegaba a más de los 4 minutos y cuando llegaba el turno de Jaime Astrain conseguía batir el récord de 4 minutos y 45 segundos de Rubén Torres ¡llegando hasta los 5 minutos y 4 segundos! escribiendo su nombre en la historia de 'Supervivientes'. Llegando este equipo a acumular un tiempo de 23 minutos y 59 segundos.

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Al acabar la prueba, María Lamela comunicaba a Jaime Astrain lo que había conseguido: "Has batido el récord histórico de 'Supervivientes' en apnea". Y este se emocionaba y se acordaba de su pareja, Lidia Torrent: "Se lo quiero dedicar al amor de mi vida que está en casa cuidando de nuestra hija".

Rubén Torres, que observaba esto muy atento desde el plató de 'Supervivientes' asegurando que "le había dolido" y Sandra Barneda desvelaba cuál era el reto que lanzaba este al ver que habían batido su récord.