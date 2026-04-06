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PRUEBA DE APNEA

¡Momento histórico en 'Supervivientes'! Jaime Astrain bate el récord de apnea superando a Rubén Torres

¡Momento histórico en 'Supervivientes'! Jaime Astrain bate el récord de apnea superando a Rubén Torres Supervivientes 2026 Conexión Honduras Top Vídeos 548
Rubén Torres reacciona a la apnea de Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026'.. Telecinco.es
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Los concursantes de 'Supervivientes 2026' se enfrentaban a 'La batalla de titanes' para intentar conseguir la recompensa y la apnea era uno de las pruebas a las que se enfrentaban y lo hacían en grupo.

Por equipos, uno a uno iba a ir sumergiéndose en el agua para aguantar el mayor tiempo posible y cuando no podían más salían a la superficie para que continuase el siguiente compañero, explicando María Lamela cómo conseguirían vencer esta prueba: "El equipo que en su conjunto acumule más tiempo ganará y se clasificará para el segundo juego".

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El primer equipo en hacerlo era 'Playa Victoria', que después de que todos sus integrantes hicieran esta prueba acumulaban un tiempo grupal de 17 minutos y 13 segundos.

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Y tras esto llegaba el turno de 'Playa derrota'. Los integrantes de esta playa lo daban todos, Aratz Lakunza acumulaba un tiempo de 4 minutos y 30 segundos, como Maica Benedicto que llegaba a más de los 4 minutos y cuando llegaba el turno de Jaime Astrain conseguía batir el récord de 4 minutos y 45 segundos de Rubén Torres ¡llegando hasta los 5 minutos y 4 segundos! escribiendo su nombre en la historia de 'Supervivientes'. Llegando este equipo a acumular un tiempo de 23 minutos y 59 segundos.

Los concursantes de 'Playa Derrota' se enfrentan a la prueba de apnea
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Al acabar la prueba, María Lamela comunicaba a Jaime Astrain lo que había conseguido: "Has batido el récord histórico de 'Supervivientes' en apnea". Y este se emocionaba y se acordaba de su pareja, Lidia Torrent: "Se lo quiero dedicar al amor de mi vida que está en casa cuidando de nuestra hija".

Jaime Astrain se emociona al acordarse de Lidia Torrent tras batir el récord de apnea y Rubén Torres reacciona Supervivientes 2026 Conexión Honduras Top Vídeos 546
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Rubén Torres, que observaba esto muy atento desde el plató de 'Supervivientes' asegurando que "le había dolido" y Sandra Barneda desvelaba cuál era el reto que lanzaba este al ver que habían batido su récord.

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