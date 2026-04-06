telecinco.es 06 ABR 2026 - 16:49h.

Con la emisión de 'Rumbo a La isla de las tentaciones' hemos puesto cara a los solteros y solteras dispuestos a romper parejas, así que preguntamos a los rostros de la cadena quiénes serán los verdaderos protagonistas de la edición

Estos son todos los solteros de 'La isla de las tentaciones 10'

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El paraíso de República Dominicana vuelva a abrir sus puertas y la temida luz de la tentación está a punto de iluminar las villas. Los espectadores ya están calentando motores gracias a las entregas especiales de 'Rumbo a la isla de las tentaciones', donde por fin hemos podido poner rostro, nombre y actitud a los verdaderos peligros de la edición: los solteros y solteras. Con los collares de flores preparados y las presentaciones oficiales sobre la mesa, la expectación es máxima.

En los pasillo de Mediaset no se habla de otra cosa y analizar a los tentadores se ha convertido en deporte nacional, por eso hemos querido preguntar a nuestros colaboradores quiénes creen que van a dinamitar la convivencia y a dar más juego en las fiestas. Sus apuestas son firmes y tienen muy calados a los perfiles más peligrosos.

"Roba novios", actitud y miradas picaronas

Si hay una soltera que ha entrado pisando muy fuerte, esa es Salim. Adriana Dorronsoro lo tiene clarísimo y no duda en señalarla como la gran protagonista del bando femenino, ya que cree que "la va a liar" por la explosiva y divertida carta de presentación que ha soltado: "Si los monos de Gibraltar roban comida, yo vengo a robar novios". Con esa declaración, Adriana cree que Salim será un huracán en la villa y que "Charlie puede caer" también.

Por su parte, Giovanna González se fija en la expresión facial y asegura sus grandes favoritos: Andrea y Luis. Expresa que ambos "van a ser unos grandes tentadores y van a dar muchísimo juego" por un motivo innegable: "Tienen cara de juguetones y picarones", la mezcla perfecta.

Fichajes irresistibles en los que "caerían fijo"

A la hora de dejarse seducir por los solteros, Pepe del Real tira de humor y no se esconde. Delata que sus apuestas seguras son Sergio y, muy especialmente, Luis, con el que incluso bromea con que si estuviera en la villa, estaría perdido: "Que me tienten todo el rato, que seguro que caigo fijo".

Finalmente, Carolina Sobe hace un repaso y reparte su veredicto entre ambas villas. En el lado de las chicas, se queda fascinada con la actitud arrolladora de Andrea, Ainhoa y Fátima, asegurando que "tienen power y rollo" suficiente como para hacerla caer en la tentación a ella misma. En cuanto al bando masculino, Sobe coincide con sus compañeros apuntando que Sergio y Charlie son los perfiles ideales para poner la isla patas arriba.

La mecha ya está encendida y no queda nada para el inicio de esta nueva edición. ¡Dale play al vídeo!