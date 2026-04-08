Los supervivientes lo descubrirán el jueves, pero Ion Aramendi adelanta el contenido del misterioso pergamino

Si eres un auténtico fan de 'Supervivientes' debes saber que en Mediaset Infinity puedes volver a ver las galas

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María Lamela invita a descubrir a los supervivientes lo que se encuentra detrás de una sábana roja que cubre una vitrina y que contiene "algo fundamental para la aventura".

Eso es "un nuevo pergamino de Poseidón" que va a ser "vital" y "va a dar un giro absoluto a vuestra aventura" en 'Supervivientes'. Sin embargo, los habitantes de 'Playa Derrota' y 'Playa Victoria' no descubrirán su contenido hasta el jueves.

Aún así, Ion Aramendi no puede contener el secreto y lee en voz alta y acompañada de Paola Olmedo: "Después de 35 días de aventura, el próximo jueves durante la gala con Jorge Javier Vázquez , viviremos un...". ¡Descúbrelo dándole play!