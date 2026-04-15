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Una persona "muy famosa" llega a 'Supervivientes 2026' con una misión importante: "Se va a quedar"

Una persona "muy famosa" llega a 'Supervivientes 2026' con una misión importante: "Se va a quedar"
Ion Aramendi da un "notición" en 'Tierra de Nadie'. 'Supervivientes 2026'
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Tal y como había prometido, Ion Aramendi anuncia a la audiencia de la gala del martes un "notición": "Una mujer muy famosa que ya sabe lo que es 'Supervivientes' llega el jueves a Cayos Cochinos con una misión muy importante".

Eso sí, habrá que esperar hasta la gala del jueves para descubrir quién es y qué ha venido a hacer a hacer. Pero es importante que lo espectadores sepan: "No va de visita, se va a quedar".

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