Una persona "muy famosa" llega a 'Supervivientes 2026' con una misión importante: "Se va a quedar"

Ion Aramendi anuncia un "notición" en 'Supervivientes: Tierra de Nadie': una persona "muy famosa" llega a Honduras

Vuelve a ver todas las galas de 'Supervivientes 2026', en Mediaset Infinity

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Tal y como había prometido, Ion Aramendi anuncia a la audiencia de la gala del martes un "notición": "Una mujer muy famosa que ya sabe lo que es 'Supervivientes' llega el jueves a Cayos Cochinos con una misión muy importante".

Eso sí, habrá que esperar hasta la gala del jueves para descubrir quién es y qué ha venido a hacer a hacer. Pero es importante que lo espectadores sepan: "No va de visita, se va a quedar".