Patricia Fernández 13 ABR 2026 - 03:22h.

Algunos de los supervivientes se han enfrentado a los dilemas más complicados de 'Supervivientes 2026'

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Algunos de los concursantes de 'Supervivientes 2026' se han enfrentado al dilema más complicado desde que están en Honduras: quedarse su objeto personal, comerse un plató de su comida favorita del que disfrutarían sin tiempo o tener noticias de sus seres queridos desde fuera. Y lo que no se esperaba uno de ellos es que su madre estaba en Honduras y si renunciaba a los otros dilemas iba a poder abrazarla.

Claudia Chacón no estaba pasando sus mejores momentos en Honduras, nada más llegar al 'set' de los dilemas como sus compañeros se mostraba rota: "Llevo dos días que no dejo de pensar en fuera, nunca me permito estar mal y ahora pues sí".

Lo que no sabía ella es que al renunciar a la comida y a su cojín iba a poder ver a Julia, su madre ¡que estaba en Honduras! Claudia nadaba en busca de su madre que estaba en una estructura en medio del mar, pero antes de que pudiese llegar esta se lanzaba al agua para encontrarse con su hija dejando un épico momento.

Tras esto, ambas podían decirse unas palabras en la orilla: "Muchas gracias por dejarme ver a mi hija, lucha, al enemigo ni agua. Somos luchadoras, es auténtica y eso le hace ser la reina. He superado mis miedos para venir".

Los complicados dilemas de los supervivientes

Alvar Seguí explicaba a María Lamela lo complicado que era para él separarse de su manta, que le traslada a casa y que le da calor en sus noches más complicadas en Honduras, por la que renunciaba a un enorme plato de lasaña, pero que si entregaba para poder tener una conversación telefónica con su madre y sus hermanas, en la que no podía evitar emocionarse.

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Ivonne Reyes mostraba lo especial de su cojín en el que tiene a toda su familia y que le da fuerza, por el que decidía no comerse un plato de arepas: "Ellos me dan mucha fuerza". Pero cuando se enteraba de que tenía la opción de hablar con su hijo Alejandro, no dudaba en entregarlo, con el protagonizaba un momento de lo más especial: "Eres un ejemplo para todas las mujeres de este país". Lo que hacía reaccionar a Sandra Barneda: "Se me han quedado grabadas las palabras de tu hijo". Y que la concursante mostrase su parte más vulnerable: "Gracias a este 'Supervivientes' estoy recuperando mi seguridad y saber que sigo valiendo".

Ingrid Betancor explicaba lo especial que era para ella su cojín de lactancia en el que tiene mensaje de sus hijos, las bonitas palabras de su hermano que "lee cuando le da el bajón", algo realmente importante para ella: "Es mi vida aquí". Tanto es así, que se emocionaba al saber que podía perderlo si se comía un plato de carne y ensalada, lo que terminaba aceptando muy dolida. Pese a quedarse con la comida, no dudaba perderla al saber que la podía cambiar por un vídeo de su familia: "No tengo dudas".

Maica Benedicto, muy nerviosa se enfrentaba a este momento. Su toalla aseguraba que significaba mucho para ella porque "le libra del frío" y la "utiliza de almohada" la que incluso le ayuda a superar sus miedos. Pero decidía dejarla atrás para comerse un plato de torreznos con patatas. Pero no se quedaba aquí, se rompía completamente al saber que tenía que elegir entre esto y una llamada con su hermano: "Les echo mucho de menos". Aunque terminaba decidiendo comer: "Son lo más grande que tengo, te quiero, pero tengo mucha hambre".

Nagore Robles también se iba a enfrentar a este dilema. Explicaba el significado de su cojín el que le hizo “una persona muy especial que se llama Carla”, donde salen todos sus amigos, su familia y con lo que se emocionaba al contar lo que significa para ella. El que iba a dar para poder comerse una hamburguesa con la que tanto ha soñado estos días: "No estoy llevando bien el hambre, como muchísimo". Comida de la que decidía disfrutar renunciando a la llamada con su madre Puri, a la que dedicaba unas palabras para que entendiera su decisión.

Darío Linero se mostraba más emocionado que nunca, aseguraba que se ha dado cuenta de lo importante que es para él su familia. Y no sabía que renunciando a su objeto personal que le vincula con su infancia y a un plato de la pasta que tanto le apetecía, iba a compartir unas palabras con su madre, entre lágrimas, mientras alucinaba al saber que ella estaba en plató: "Lo estoy pasando muy mal, tengo mucha hambre y me estoy acordando mucho de ustedes. Todas las noches me acuesto pensando en que tengo que pasar más tiempo con vosotros.

Emoción en estado puro que también iba a vivir José Manuel Soto, el que renunciaba a su guitarra y a comerse una tortilla de patata que tanto quería para tener una conversación con su mujer y sus hijos. El cantante protagonizaba un bonito y divertido momento con su familia, a los que preguntaba cómo está todo fuera y recibía unas palabras de apoyo de sus seres más queridos: "Eres fuertes, lo estás bordando. Te queremos mucho".