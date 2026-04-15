Pedro Jiménez 15 ABR 2026 - 00:07h.

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Durante la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' que ha tenido lugar este martes en Telecinco, los concursantes se han enfrentado a unos complicadísimos dilemas que les ha puesto en apuros y mucho, teniendo que elegir entre diversas opciones para ellos irrechazables, pero que han tenido que tirar de orgullo y fuerza para decidirse. Sin duda, Borja se ha enfrentado a uno de los dilemas más difíciles, después de tener que elegir entre un cojín de su abuela, un jugoso cocido o una llamada con su madre.

Y es que el concursante no ha podido evitar las lágrimas, dejándonos un momento muy emotivo ya nada más abrir el primer saco y sacar de él un cojín de su abuela, quien falleció cuando apenas tenía doce años: "Es la que me está acompañando en las noches de frío y de lluvia. Ha sido como mi primera madre", ha señalado Borja Silva, roto por completo y casi sin poder hablar.

Borja, a lágrima viva pero con las ideas claras

Posteriormente, María Lamela ha mostrado un delicioso puchero, pero Borja ya ha avisaba: "Inamovible María. Estoy convencidísimo", ha dicho un Borja que lo tenía claro, dado lo importante que ha sido y es su abuela para él. "Me quedo el cojín", ha destacado el concursante. Y es que da igual el hambre y todo lo que está sufriendo Borja: su abuela puede más y así nos lo ha hecho ver a todos.

Por último, María Lamela ha sorprendido al concursante con una tercera opción: una llamada con su madre en pleno directo. Ha sido en este preciso momento cuando Borja, al límite, se ha roto todavía más si cabe, tapándose la cara con las manos y fundiéndose en lágrimas sobre el cojín. "Me quedo con mi abuelita", ha dicho Borja, afrontando así una de sus decisiones más complicadas desde que pisó por primera vez Honduras.