Supervivientes 15 ABR 2026 - 17:47h.

Este jueves a las 21:45h, gala de 'Supervivientes' en Telecinco

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La irrupción en los Cayos Cochinos de una misteriosa mujer muy famosa con una misión concreta; la mudanza exprés y por sorpresa de los supervivientes, que trastocará su estabilidad y sus rutinas; la expulsión de Alba, Jaime o Toni; y nuevos juegos de localización y de líder, formarán parte de la séptima gala de ‘Supervivientes 2026’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 16 de abril a las 21:45h en Telecinco.

Tras la salvación anoche de Claudia, el nominado menos votado por la audiencia abandonará definitivamente la aventura, pero antes podrá ver su cambio físico por primera vez ante el espejo y disfrutar en directo de su primer gran banquete. Además, influirá en la nueva ronda de nominaciones al otorgar de forma secreta un punto extra a uno de sus ya excompañeros.

Por otro lado, los supervivientes dispondrán de un tiempo limitado para recoger todas sus pertenencias y útiles para trasladarse a una nueva localización. Además, afrontarán dos nuevos juegos decisivos: