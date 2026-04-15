La llegada a los cayos de una mujer muy famosa con una misión concreta, mudanza exprés y expulsión, en ‘Supervivientes’
Este jueves a las 21:45h, gala de 'Supervivientes' en Telecinco
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La irrupción en los Cayos Cochinos de una misteriosa mujer muy famosa con una misión concreta; la mudanza exprés y por sorpresa de los supervivientes, que trastocará su estabilidad y sus rutinas; la expulsión de Alba, Jaime o Toni; y nuevos juegos de localización y de líder, formarán parte de la séptima gala de ‘Supervivientes 2026’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 16 de abril a las 21:45h en Telecinco.
Tras la salvación anoche de Claudia, el nominado menos votado por la audiencia abandonará definitivamente la aventura, pero antes podrá ver su cambio físico por primera vez ante el espejo y disfrutar en directo de su primer gran banquete. Además, influirá en la nueva ronda de nominaciones al otorgar de forma secreta un punto extra a uno de sus ya excompañeros.
Por otro lado, los supervivientes dispondrán de un tiempo limitado para recoger todas sus pertenencias y útiles para trasladarse a una nueva localización. Además, afrontarán dos nuevos juegos decisivos:
- Juego de localización: ‘El viaje de los argonautas’. En este reto, los equipos deberán rescatar un gran ariete que tendrán que trasladar a lo largo de la playa, utilizándolo para superar distintos obstáculos. Fuerza, destreza y equilibrio serán claves para completar la prueba, que culminará con el traslado de varios cubos y un último ejercicio de memoria. El equipo más rápido elegirá playa para sobrevivir los próximos días.
- Juego de líder: ‘Las camas voladoras’. En este clásico del formato, los concursantes comenzarán sobre unas camas que irán inclinándose progresivamente hasta quedar en posición vertical. Colgados únicamente de sus manos y recibiendo agua de forma constante, deberán resistir sin caer el máximo tiempo posible. El superviviente de cada equipo que más aguante se convertirá en líder de su playa.