Lara Guerra 17 ABR 2026 - 03:23h.

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Playa Derrota ha desatado un nuevo enfrentamiento cuando Ingrid ha mencionado que le había caído una caca; un dato que Claudia Chacón ha aprovechado para comentar que todos sus compañeros son "unos guarros". Con esto, no ha dudado en comentar que no hay ningún tipo de orden y que ella ordena todas las cosas de todo el mundo.

Borja ha sido uno de los compañeros de su playa que no ha dudado en saltar y preguntarle cuándo fue la última vez que limpió la cocina; asimismo comentaba que él lo acababa de hacer y que "esto estaba entre fatal y peor". Un comentario que ha hecho saltar por completo a la de 'La isla de las tentaciones': "Borja, he recogido tres veces. Si quieres me pongo ahora también para que tú lo tengas limpio cuando soy yo la que está limpiando lo de todo el mundo".

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Los gritos de Claudia hacía estallar aún más a Borja: "Todo el mundo sabe gritar, que estás aquí chillándome. El cajón está hecho una mi****"; a lo que ella responde: "¿Vas a decir algo tú que eres el más guarro del mundo? Que me lo diga otra persona te lo compro, pero que vengas tú a decírmelo, no te lo compro".

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En la palapa Borja comentaba que se le puede decir despistado, pero guarro no es una "terminología para mi vocabulario. Si ella me dice que soy un guarro y que dice que ha limpiado tres veces el cajón así...si un limpio recoge así, no sé como lo hace un guarro". Tras esto, Jorge Javier recordaba la presencia de Almudena entre ellos: "Hay una persona que está sufriendo muchísimo que yo creo que se siente vilipendiada ¿Qué sientes?"; a lo que ella responde: "No considero que sea un guarro, es desordenado".

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