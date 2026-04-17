Antía Troncoso 17 ABR 2026 - 02:42h.

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Alba Paul vive su mejor momento en 'Supervivientes'. Tras unas semanas complicadas, la concursante se encuentra completamente renovada tras la visita de su mujer Dulceida a Honduras, lo que ha supuesto para ella todo un chute de energía. Tanto es así, que esta noche la influencer ha conseguido algo que para ella era impensable: ganar su primer collar de líder. ¡No te lo pierdas!

Como cada gala de 'Supervivientes' antes de las nominaciones en la palapa, los concursantes de ambas playas, 'Playa Derrota' y 'Playa Victoria' se han enfrentado a un nuevo juego de líder. En esta ocasión, se trataba del emblemático reto de ‘Las camas voladoras’. Un clásico de supervivientes que consiste en lo siguiente:

Sobre unas camas, que iban inclinándose progresivamente hasta quedar en posición vertical, los concursantes debían permanecer el máximo tiempo posible colgados únicamente de sus manos y recibiendo agua de forma constante. El superviviente de cada equipo que más tiempo aguantase se convertiría en líder de su playa.

Las palabras de Jorge Javier a Alba Paul tras ganar el juego de líder

Los concursantes de 'Playa Victoria' han sido los primeros en enfrentarse al juego de líder. Un momento en el que todos ellos han dado lo mejor de sí mismos, poniendo todas sus fuerzas para intentar mantenerse en la cama mientras esta no paraba de inclinarse. La prueba se ha dificultado cuando ha comenzado a caerles agua y varios de ellos cedían, cayéndose al mar, hasta que el reto ha quedado en un duelo entre Alba y Darío.

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Finalmente, tras ocho minutos, Darío ha caído y Alba ha conseguido el liderazgo. Totalmente pletórica, la concursante ha celebrado su victoria, dedicándosela a su mujer, su hija y sus entrenadores. "No me lo puedo creer. No hubiese dado un duro", le ha dicho la influencer a María Lamela, muy emocionada por su primer collar de líder.

En ese momento, Jorge Javier ha conectado con ellas para darle la enhorabuena a Alba y lanzarle un importante mensaje por su victoria: "Me ha hecho especial ilusión porque te ha costado muchísimo adaptarte al concurso, pero creo que algo ha hecho 'clic' en tu cabeza, en tu mente. Esperamos ver a esta concursante aguerrida durante todo lo que queda de concurso y que sigas luchando por todos los collares".

Fuerza, tensión y resistencia: 'Playa Derrota' lo da todo en el juego de líder

El equipo de 'Playa Derrota' ha sido el segundo en enfrentarse al juego de líder. Todos los concursantes de este grupo han demostrado una gran fuerza y resistencia intentando mantenerse en sus camas. Aunque, finalmente, ha sido Aratz el que ha conseguido el tan ansiado collar de líder al ser el que más tiempo ha aguantado. Un nuevo collar que se suma a su ya amplia colección, y es que el concursante está dispuesto ha hacerse con el récord de líder de 'Supervivientes'

¿En qué pruebas seríais los mejores? Los colaboradores y la calle responden

Colaboradores y gente de la calle responden, en exclusiva, qué pruebas se les darían mejor… y aquí sí que hay respuestas para todos los gustos. Desde quienes confían en su fuerza o resistencia hasta quienes apuestan por habilidades más inesperadas como el equilibrio o la pesca. Eso sí, también hay confesiones divertidas y algún que otro baño de realidad.