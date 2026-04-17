Lara Guerra 17 ABR 2026 - 02:30h.

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Un día más Playa Derrota tiene como protagonistas a Alba Paul y Claudia Chacón; quienes se han visto inmersas en un nuevo enfrentamiento. Las duras palabras de la mujer de Dulceida han hecho que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' se ponga al límite por completo.

Los concursantes se encontraban preparando la comida, cuando Claudia ha empezado a hablar más alto de lo normal; algo por lo que Alba le ha preguntado si era necesario gritar. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' le dejaba claro que ella si queda mal fuera no le molesta porque "soy como soy y a ti te ha importado siempre".

Entre voces, Alba le repetía que su boca sólo la utilizaba para gritar y le lanzaba unas frases que desataban la furia de su compañera: "Eres mala persona. La gente que disfruta haciendo daño es mala persona", a lo que ella le preguntaba "¿Quieres que sea mala persona? Si quieres que disfrute jodiendo a los demás no te rías tanto porque te jodo y te tiro el arroz. Me importa una mi**** ¿No eres la que se quejaba de la limpieza? ¿Has limpiado algo con tus propias manos?". Ante esto, Alba mencionaba un breve "tinki winky".

Claudia Chacón: "Eres como Aratz, que quiere quedar siempre bien"

"Tú eres como Aratz, que quiere quedar siempre bien porque soy los buenazos de la isla", le responde Claudia. A lo que Alba asegura que "somos los que te hemos dicho las verdades a la cara. Vas a irte de aquí más sola que la una por mala persona". Claudia en este momento se encontraba completamente al límite y añadía un "que siga que le tiro el arroz". Tras esto, la concursante echaba a correr para coger los calcetines de Paul y lanzarlos al mar.

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