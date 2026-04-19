Supervivientes 19 ABR 2026 - 20:34h.

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Un nuevo pergamino llega a 'Playa Victoria' para hacer reflexionar a los concursantes de 'Supervivientes 2026' sobre su experiencia en el reality. En esta ocasión, Jaime Astrain (último expulsado de la aventura), Aratz Lakuntza, Gerard Arias, Ingrid Betancor, Maica Benedicto, Nagore Robles y Toni Elías responden a la siguiente pregunta: "¿Qué es lo que más te está haciendo evolucionar en esta experiencia?". Los supervivientes responden.

Maica Benedicto

A Maica Benedicto, lo que más le está haciendo evolucionar es "mi sintomatología de estar en comprobación constante con la salud. Al comprobar que no me está pasando nada, estoy teniendo una evolución enorme y sé que esto me va a servir para el resto de mi vida porque lo que antes me impedía salir de casa, aquí estoy comprobando que no me está pasando nada. Día a día, estoy subiendo un escalón más".

Aratz Lakuntza

Arant Lakuntza lo tiene claro: quiere ganar 'Supervivientes 2026' y algo que le ha hecho evolucionar es darse cuenta de que ese ya no es su único objetivo: "Tengo que disfrutar del camino, estoy disfrutando como un niño. Tengo que disfrutar el presente, el día a día. Estoy notando que estoy feliz viviendo la lucha día a día".

Gerard Arias

Sin duda alguna, parece que Gerard Arias ha aprendido algo muy importante con su paso por Cayos Cochinos, pues reconoce haberse "dado cuenta de que proveer y ayudar a todos los demás es lo que más feliz me hace. Casi todos mis trabajos anteriores (bombero, socorrista, seguridad) han sido para ayudar a los demás y me he dado cuenta de que eso es lo que más me hace feliz".

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Ingrid Betancor

Para Ingrid Betancor, un gran paso que ha dado en la isla es olvidarse de sus miedo y sus fobias: "No les presto atención a esas pequeñas cosas que, en tu día a día, se te hacen un mundo, pero aquí tienes que seguir para adelante. Cosas que me daban muchísimo miedo, como coger cangrejos, las he pasado por algo, he pisado por donde estaban las cucarachas, he hecho fuego...".

Nagore Robles

Nagore Robles confiesa que tiende a 'futurizar' todo, pero en 'SV 2026' ha conseguido vivir y disfrutar el presente: "Estar en el día de hoy, me parece súper importante, es una evolución tremenda. Lo que me hace estar así es que estoy súper agradecida de estar aquí, no sé por qué he tardado tantos años en venir".

Jaime Astrain

A Jaime Astrain, lo que más le está haciendo evolucionar es "tener tiempo de calidad para parar, pensar, saber qué quiero y tener tiempo para mi que en Madrid es muy difícil. Estoy valorando ese momento que todos necesitamos. Estoy evolucionando en un Jaime que me considero más empático, mejor persona, mejor pareja, mejor amigo, mejor superviviente y valorando cualquier pequeño detalle que no valoras cuando estás en tu rutina diaria".

Toni Elías

Para finalizar, lo que Toni Elías considera que le está haciendo evolucionar es relacionado con "las carencias mínimas de la vida", pues ahora las valora más: "Esto me va hacer ser una mejor persona cuando salga de aquí, con los míos y con el resto y apreciaré de nuevo las pequeñas cosas de la vida".