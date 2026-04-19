Antía Troncoso 19 ABR 2026 - 20:23h.

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Antes de regresar a España, Jaime Astrain recibe una importante carta con un remitente de lo más especial: su 'yo del pasado'. En la última gala, el exfutbolista se convertía en el quinto expulsado definitivo de 'Supervivientes 2026'. Una expulsión que se produjo después de unas semanas muy complicadas para él debido a las fuertes molestias que empezó a sufrir por la lesión crónica que padece en la rodilla y que le dificultaron su estancia en el concurso.

Ahora, tras reaccionar a su nuevo aspecto en el espejo y disfrutar de un gran banquete, el ya exconcursante ha podido leer la carta que él mismo se escribió antes de comenzar la aventura. Muy emocionado, Jaime Astrain a leído el contenido de la misma, que comenzaba del siguiente modo:

"Hola querido, Jaime, si estás leyendo esto ahora espero que estés con 12 kilos menos, con barba de Papa Noel y con un moreno como Makélélé, vamos que hayan pasado 105 días". Unas primeras palabras que han hecho reaccionar a Jaime, que inmediatamente después de leerlas ha dicho: "Ahí te he fallado".

Jaime lee la carta de su 'yo del pasado'

En su carta, Jaime habló con orgullo de todo lo que había conseguido hasta ahora en su vida: "Me caes muy bien y hasta diría que estoy muy orgulloso de ti y de tu vida con 38 años. Una vida que firmaría cualquier soñador inconsciente con ganas de pasarlo bien y exprimir cada segundo de los 60 que tiene un minuto".

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Además, su 'yo del pasado' le dedicaba a Jaime justo las palabras necesitaba escuchar y que este ha leído con gran emoción: "Has estado en la segunda aventura más heavy de tu vida, ser padre es innegociable. Solo con el hecho de haber aceptado este reto, ya eres un ganador y te admiro. Sé que vas a darlo todo por llevarte el premio final, pero recuerda que, pase lo que pase, serás mas fuerte de lo que ya eres".

La emotiva reflexión de Jaime: "Creo de corazón que me llevo mucho más de lo que creía"

Al terminas de leer su carta y tras asegurar que "al final se quedó un poco corto", Jaime Astrain ha hecho una bonita reflexión: "Me enorgullece que me haya escrito esta carta, me hace feliz, porque me reconozco y, sobre todo, lo que dice de serás mas fuerte de lo que ya eres, eso me lo llevo".

El exconcursante ha asegurado sentirse muy feliz de su paso por el reality y de todo lo que ha conseguido en sus 42 días en Honduras como "su récord de apnea, el emocionante puente de las emociones en el que se abrió en canal, su reencuentro con su mujer, Lydia Torrent, su primer collar de líder y, sobre todo, la gente que se lleva". "Esperaba mucho de mí y, de corazón, creo que me llevo mucho más de lo que creía", ha sentenciado.