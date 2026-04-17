Lara Guerra 17 ABR 2026 - 01:18h.

Jaime Astrain pone fin a su concurso en 'Supervivientes 2026': "No es el final soñado"

El tensísimo momento entre Ingrid Betancor y Nagore Robles: "No vas tan de frente, eres muy pesada"

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Después de la salvación de Claudia en la pasada gala, la expulsión de la semana se debatía entre Alba Paul, Jaime Astrain y Toni Elías. Sin embargo, la ceremonia de salvación dejaba a la mujer de Dulceida libre de ella. Tras esto, Jaime Astrain conseguía ser el menos votado por la audiencia y abandonar definitivamente la aventura, algo que ansiaba después de unas duras semanas protagonizadas por el dolor de rodilla.

Pese a su gran preparación para concursar en el reality, el problema continuo en su rodilla se ha unido a la falta de músculo, algo que le ha provocado un gran dolor y le ha frenado en multitud de pruebas. No sólo es la complicación física sino también la mental; por lo que, desde lo sucedido, el concursante no ha dejado de pedir a la audiencia su salida. En la nueva gala de 'Supervivientes 2026', Jorge Javier daba paso a la expulsión definitiva de la noche: "Los espectadores han decidido con sus votos, en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea...¡Toni!".

Jaime comunica unas emocionantes palabras que dejas a sus compañeros entre lágrimas

Después de conocer que el salvado de la noche es Toni y en consecuencia, el expulsado era Jaime; el ya exconcursante se emocionaba al despedirse: "No es el final soñado, para nada, pero es el final. Me fastidia mucho además, para un deportista dejar de jugar. Sólo tengo palabras de agradecimiento porque para mi esta aventura ha sido inolvidable, única y me voy de aquí siendo mejor persona, pareja y amigo".

Asimismo, Astrain incapaz de contener las lágrimas confesaba a su equipo que "siento defraudaros". Estas palabras hacían a Lamela dedicarle también unas bonitas palabras: "No digas eso. Batiste el récord de apnea histórico, viviste un emocionante puente haciendo que toda España llorara con vosotros. Vuelves pare recuperarte y ojalá podamos verte en 'Supervivientes All Stars"

La ceremonia de salvación en el Ágora de Poseidón deja a Toni Elías y Jaime Astrain ante la expulsión de la noche

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María Lamela da paso a la segunda ceremonia de salvación de la semana, en la que Toni Elías y Jaime Astrain se quedaban al frente de la expulsión definitiva. Alba Paul no ha dudado en agradecer su salvación a todos sus seguidores.