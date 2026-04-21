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En el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10' la nueva pareja revoluciona 'Villa Montaña' y 'Villa Deseo' integrándose de lleno en todas las fiestas y juegos. Sin embargo, Julia y Ainhoa se ven completamente sobrepasadas por la experiencia, algo que en Leila no ocurre y que considera que es un "ambiente de mierda".

Asimismo, Yuli también se muestra expectante ante la ausencia de muchas de las chicas en las fiestas y los propios tentadores le responde: "Lo normal es que desaparezcan". Por otro lado, los juegos siguen aumentando las temperaturas en las villas y poco a poco algunos de ellos se dejan llevar más, como Atamán, al cuál podemos ver participando en todas las "pruebas" y a su pareja, Leila, que poco a poco va avanzando más con David.

Además, en el adelanto podemos ver las constantes lágrimas de Ainhoa y Julia y sus duras confesiones ante Sandra Barneda: "He intentado estos días estar un poco mejor pero llega un punto que no puedo", comentaba la primera; y la segunda aseguraba que esta experiencia "no es para mí, de verdad".

Viviremos la primera hoguera de los chicos

Después de ver las primeras imágenes de 'Villa Deseo', los chicos se enfrentan a su primera hoguera donde apreciamos un Alex confuso al apreciar a su novia "olvidándose" de él; y un Yuli conociendo cosas que no sabía de su pareja: "Hay cosas de las que me estoy enterando aquí".