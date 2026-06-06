Se trata de la primera vez que la heredera al trono y su hermana participan en este tipo de actos junto al pontífice como adultas

Al minuto | La visita del papa León XIV a España, en directo

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Madrid vive este sábado, 6 de junio, una de las jornadas institucionales y religiosas más importantes de los últimos años. El papa León XIV ha iniciado su primer viaje apostólico a España y la familia real desempeña un papel clave en los actos de bienvenida, acompañando al pontífice en varios de los momentos más solemnes del día.

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La agenda ha comenzado a las 10:15 horas con la llegada del santo padre al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras el recibimiento oficial, en torno a las 12:00, el papa ha llegado al Palacio Real, donde ha tenido lugar la ceremonia de bienvenida organizada por el Estado español.

Los protagonistas han sido los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que han recibido a León XIV en este enclave en un acto que ha incluido los honores correspondientes y que ha marcado el inicio formal de la visita.

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Su esperado encuentro ha dejado imágenes para la historia, siendo la primera vez que la heredera al trono y su hermana participan en este tipo de actos como adultas. Pero también ha dejado varias escenas breves pero llamativas que no han pasado desapercibidas para quienes seguían con atención la ceremonia de bienvenida y que han reflejado los problemas de protocolo que han vivido.

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Dudas antes de la foto oficial

La escena ha tenido lugar en la plataforma instalada en el patio central del Palacio Real, donde estaba previsto que las principales autoridades ocupasen sus posiciones para presidir la ceremonia de bienvenida.

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Cuando el papa y los reyes han llegado a la tribuna, donde se encontraban Leonor y Sofía, durante unos segundos no ha estado del todo claro cuál era el siguiente paso y cuál era la colocación exacta que debía ocupar cada uno de ellos.

Tal y como se ha observado, la soberana le ha indicado a León XIV que debía saludar a las autoridades, sin embargo, ha sido su hija Leonor quien se ha visto obligada a salir al paso para indicar que debían hacerse primero la foto.

Acto seguido, todos ellos han protagonizado pequeños movimientos de avance y retroceso y algún gesto de duda mientras todos intentaban situarse en el lugar correcto.

Ante la ligera confusión, ha sido necesaria la rápida intervención del responsable de protocolo de la Casa Real, el coronel Bernardo Francisco de Lizaur Cuesta, que se ha acercado discretamente hasta el grupo para indicar la disposición exacta que debía seguirse.

El orden correcto

En cuestión de segundos ha quedado resuelta la situación y, una vez aclaradas las posiciones, la disposición definitiva ha quedado definida. De izquierda a derecha, según se observa desde el frente de la tribuna, el orden establecido es la princesa Leonor, el rey Felipe, el papa León XIV, la reina Letizia y la infanta Sofía.

En actos de esta naturaleza, el lugar central suele reservarse para la figura principal del evento. En esta ocasión, al tratarse de una visita oficial de Estado del pontífice, el papa León XIV ocupa la posición de máxima relevancia visual dentro del conjunto.

A su lado derecho se sitúa Felipe VI, como jefe del Estado español y anfitrión de la visita. Leonor queda ubicada junto a su padre, reforzando su papel como heredera de la Corona y futura jefa del Estado, y al otro lado del papa se coloca la reina Letizia, mientras que la infanta cierra la formación.

Superado ese breve instante de incertidumbre, la ceremonia ha transcurrido con absoluta normalidad. Tras los cañones, han mantenido una visita de cortesía privada con el pontífice en el Salón de Gasparini.

Los detalles de la visita del papa de este sábado

Después, el papa participará en un encuentro con las autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. El acto tendrá lugar también en el Palacio Real y contará con la presencia de los soberanos y de las principales autoridades del país. Durante este encuentro, León XIV pronunciará uno de los discursos más importantes de la jornada.

Tras los compromisos institucionales, el pontífice dedicará la tarde a una vertiente más social de su visita. Está previsto que visite el proyecto solidario CEDIA 24 Horas, donde conocerá de primera mano el trabajo desarrollado con personas en situación de vulnerabilidad.

La jornada culminará a las 20:30 horas con una multitudinaria vigilia de oración en la Plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu. Miles de jóvenes procedentes de toda España participarán en este encuentro, considerado uno de los grandes actos populares de la visita. León XIV dirigirá un mensaje a los asistentes y compartirá un momento de oración con ellos.

El evento contará además con actuaciones musicales y testimonios de distintas personalidades del ámbito cultural y religioso.