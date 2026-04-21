Ana Carrillo 21 ABR 2026 - 14:59h.

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Saltarse las normas en 'La isla de las tentaciones 10' tiene sus consecuencias. Es ese el motivo por el que una pareja ha tenido que abandonar de forma prematura la experiencia. Por primera vez en la historia del formato los tentadores han tenido la oportunidad de decidir con sus votos qué pareja debía abandonar las villas y el resultado ha sido abrumador: 15 de 20 votos han ido para José y Nerea, que se marcharon juntos tras una tensísima hoguera final. En su lugar llegan al programa Yuli Cagna y Lucas Mera.

Los nuevos participantes son creadores de contenido: ella tiene más de un millón de seguidores en Instagram y tres en TikTok; y él cuenta con cerca de 20.000 followers en Instagram y 10.000 en TikTok. Aunque ella es Argentina, se hizo muy conocida en Chile por su participación en 2016 en el reality '¿Volverías con tu ex?', que ganaron su exnovio, Luis Mateucci, y Oriana Marzoli.

A Lucas lo conoció el año pasado pero, aunque lo suyo fue un flechazo en sus propias palabras - a las seis horas de conocerse él se tatuó la inicial de ella en la muñeca y a las 12 horas compró un anillo de compromiso -, no tuvo claro que fuera buena idea iniciar un romance porque venía de una relación de diez años, por lo que le animó a él a participar en 'El loco amor', formato de Mediaset Infinity - disponible al completo de forma gratuita en la plataforma - presentado por Sebastián Gallego y Oriana Marzoli.

En declaraciones a su amiga Oriana, Yuli se sinceró sobre los inicios de su relación: "Fue como una película de Disney, muy loco, muy intenso… En 6 horas nos tatuamos y me asusté un poco porque me pidió matrimonio, me dio un anillo y pensé, este chico está loco… Me fui, me fue a buscar hasta Valencia, luego se vino a Chile".

Lucas explicó en 'El loco amor' que había ido al programa a conquistar a Alexandra porque Yuli no se había lanzado a darle una oportunidad, pero abandonó tan pronto como la argentina acudió a plató para decirle que estaba dispuesta a iniciar un noviazgo con él.

Unos meses después les llegó la oportunidad de poner a prueba su relación en 'La isla de las tentaciones 10'. En sus redes sociales han animado a sus seguidores a ver la edición para descubrir qué pasa entre ellos.