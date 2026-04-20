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Sandra Barneda ha irrumpido en 'Villa Deseo' y ha pedido a las chicas y a los tentadores reunirse para hablar de una cosa muy seria: "No me esperaba la entrada de Sandra y estamos a la expectativa de lo que va a pasar", reconocía Julia al ver a la presentadora. Una vez se han juntado en el jardín, Sandra les decía que habría consecuencias por saltarse las normas, pero antes les ha preguntado cómo se encuentran.

Ainhoa ha confesado "no estar cómoda" al no poder parar de pensar en su novio y en lo que pueda estar pasando en 'Villa Montaña'. Por su parte, Nerea se ha roto tras el bajón que ha sufrido con sus compañeras. Todas ellas han compartido sus preocupaciones y agobios por cómo puedan estar viviendo esta experiencia los chicos: "Tenéis que ser muy pacientes", decía la presentadora.

Consecuencias por saltarse las normas

Tras la charla dónde no han faltado las lágrimas, Sandra les ha comunicado un castigo inédito en 'La isla de las tentaciones 10': "Faltas de respeto graves, repetidas y constantes. Conmigo, con vuestros compañeros y con toda la experiencia", explicaba Sandra Barneda. A pesar de las advertencias, continuaron con su comportamiento, por lo que se enfrentarán a una sanción sin precedentes.

Por ese motivo, se ha convocado 'La audiencia de las sombras', dónde la tentación elegirá qué pareja va a abandonar la experiencia esta misma noche. Las caras de incredulidad de las chicas y los solteros ha sido increíble: "Me gustaría ser yo porque soy la que menos integrada está", confesaba Ainhoa, aunque no ha sido la única que se ha ofrecido voluntaria.

Las votaciones de 'La audiencia de las sombras'

Después de las explicaciones han comenzado las votaciones. Leila y Mar han sido las únicas que no han tenido ningún voto para que abandonen 'Villa Deseo' junto a sus novios. Por su parte, Julia ha tenido un voto y Ainhoa dos por parte de los solteros.

Pero la que más votos ha tenido en 'La audiencia de las sombras' ha sido Nerea, junto con su pareja, José, que han sido elegidos por siete tentadores para que abandonen 'La isla de las tentaciones 10': "No me esperaba que me dijeran a mi. Pensaba que iban a decir a Ainhoa o a Julia, que lo están pasando mucho peor que yo", reconocía Nerea.

La emoción de Nerea y el toque de atención de Sandra Barneda

"Necesito verle. Siento que esto me está viniendo muy grande, pero no sé cómo se lo va a tomar él. Tengo mucho miedo a perderle", decía ella entre lágrimas y con la voz temblorosa. La participante no se esperaba esta decisión que han tomado los chicos.

Además, Sandra Barneda les ha dado un toque de atención a las chicas: "Ocurrirá lo que tenga que ocurrir, estéis en una agonía o no". La presentadora ha abandonado la villa y han comenzado los reproches entre los tentadores y Nerea.