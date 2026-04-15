El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha escogido a un amigo que recientemente se ha quedado soltero para que conquiste 'Villa Deseo'

¿Dónde empieza una infidelidad? El debate que llega con 'La isla de las tentaciones 10'

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José Carlos Montoya se ha consolidado como uno de los rostros más virales de la televisión española. El sevillano saltó a la fama tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’, donde sus reacciones a la infidelidad de su pareja Anita Williams lo convirtieron en un fenómeno mediático dentro y fuera de nuestro país. Su intensidad emocional, sus frases icónicas y momentos como su carrera por la playa le elevaron rápidamente a icono televisivo, ampliando su popularidad con su paso por otros formatos como ‘Supervivientes’.

Desde entonces, Montoya ha vivido una montaña rusa mediática. En los últimos meses ha estado en el foco tanto por su evolución personal como por su vida sentimental, llegando incluso a confirmar que vuelve a estar ilusionado en el amor tras su ruptura con la catalana. Además, su presencia en alfombras rojas y eventos lo ha consolidado como un personaje habitual del universo influencer y televisivo.

Montoya habla de las infidelidades y responde a las últimas polémicas sobre su vida

En este contexto, el andaluz ha pasado por el evento musical Los40 Primavera Pop celebrado el pasado viernes en Madrid, donde ha dejado varias declaraciones que refuerzan su personalidad espontánea y cercana. Desde esta web, y coincidiendo con el inicio de la nueva temporada del programa que le catapultó a la fama, le hemos preguntado qué soltero VIP enviaría a ‘La isla de las tentaciones’, Montoya no dudó en señalar a su amigo Tadeo – recientemente ha roto con Sthefany Pére - como “buen fichaje”, lanzando además un mensaje claro: “Que espabile”, en un tono gracioso.

Más allá del humor, el exconcursante también mostró una faceta más reflexiva al hablar del amor después de cumplir un año siendo un personaje mediático: “Lo que me ha enseñado es el amor propio”, aseguró, dejando claro que su aprendizaje tras su comentada ruptura pasa por valorar “las cosas bonitas y pequeñas de la vida”. Un discurso que conecta con el momento personal que atraviesa, más centrado y alejado del drama que le hizo famoso.

Fiel a su estilo, Montoya también nos respondió algunas preguntas más comprometidas como las relacionadas con las declaraciones que hizo Nuria MH, amiga íntima de Anita, que dijo en el podcast ‘En todas las salsas’ que el influencer la había invitado a su habitación de hotel.

Incluso cuando se le preguntó por temas más delicados, como las infidelidades, evitó el conflicto con naturalidad: “No me quiero enterar de ninguna, por Dios… el día de mi boda menos”.

¡Dale al play para disfrutar de la entrevista al completo!