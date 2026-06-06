El rey Felipe VI y la reina Letizia mantienen una cercana relación con el papa León XIV como han demostrado en sus encuentros anteriores

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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Los reyes de España se preparan para la visita del papa León XIV a España. Como muestra de la buena sintonía entre el papa y Felipe VI y Letizia, Casa Real prevé acompañar al sumo pontífice durante sus planes por nuestro país.

La relación entre los monarcas y el papa León XIV ha ido evolucionando a lo largo de este año como ha demostrado sus apariciones conjuntas. En marzo de este mismo año, el rey Felipe VI, acompañado de la reina Letizia tomó posesión como protocanónigo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, en Roma. Este reconocimiento sirvió para sellar el vínculo histórico entre la Corona de España y una de las cuatro Basílicas Mayores de la capital italiana.

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Los encuentros entre los reyes de España y el papa León XIV

Una clara muestra y un gesto del papa León XIV con los reyes de España por la buena relación entre ambas instituciones.

Tras su encuentro con el papa León XIV en el Vaticano, los reyes compartieron a través de Casa Real varias imágenes de la cita. Esta no fue la única ocasión en la que se pudo ver a Felipe y Letizia junto al papa León XIV. Hay que recordar que tanto la reina Letizia como el rey Felipe VI ya han conocido al papa León XIV.

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En mayo de 2025 ya acudieron a la misa inaugural de su Pontificado, antes de que el rey tomase posesión del título de Protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor.

Las audiencias privadas entre el pontífice y los reyes han sido tan solo una pequeña muestra de los encuentros que se han agendado entre ellos durante la visita de León XIV a España, prevista del 6 al 12 de julio.

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Los planes de los reyes junto al papa

Debido a la buena sintonía entre el pontífice y los reyes, Casa Real ha establecido una agenda en la que los reyes de España y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acompañarán a León XIV en gran parte de su recorrido.

Los reyes Felipe VI y Letizia asistirán con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a la misa que presidirá el papa León XIV en la Plaza de Cibeles.

Además, la familia real acudirá también a la celebración que tendrá lugar en la Sagrada Familia, según ha confirmado este miércoles Casa Real, tras la publicación de la agenda del viaje del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio.

En concreto, el sábado 6 de junio, los reyes recibirán al papa en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a las 10:30 horas, junto a sus dos hijas.

Posteriormente, a las 11:30 horas, junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía, Felipe VI y Letizia recibirán oficialmente a León XIV en el Palacio Real, donde se producirá la visita de cortesía del papa y el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España.

El domingo 7 de junio, Felipe VI y Letizia asistirán con sus hijas a la Misa que se celebrará en la Plaza de Cibeles, a las 10:00 horas.

La reina Sofía se unirá a Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y a la infanta Sofía para acompañar al papa

El lunes 8 de junio, la reina emérita Sofía asistirá a la oración y el homenaje a la Virgen de la Almudena, que tendrá lugar en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, a las 18:00 horas.

Ya el miércoles 10 de junio, los reyes acudirán a la misa que se celebrará en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, a las 19:30 horas.

Finalmente, el viernes 12 de junio, la reina emérita Sofía estará presente en la ceremonia de despedida del pontífice, prevista a las 14:30 horas en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.