Los habitantes de la nueva Zona Parásita, expulsión y nominaciones históricas, en ‘Supervivientes’

Supervivientes 22 ABR 2026 - 20:53h.

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La inauguración de la nueva Zona Parásita, a la que llegarán los habitantes que optarán a regresar a la aventura; la expulsión de Almudena, Gerard o Ingrid; una ronda de nominaciones inédita en la historia del formato; y la última hora de Claudia y Gerard tras la sanción recibida por su duro enfrentamiento, centrarán gran parte de la atención de la octava gala de ‘Supervivientes 2026’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 23 de abril (21:45h) en Telecinco.

El programa, que también estará pendiente de la evolución de los supervivientes tras el castigo a Aratz, Borja y Gerard y al resto de su grupo por el robo de comida, acogerá dos nuevos y decisivos juegos:

Juego de localización: ‘La rueca del inframundo’ . Uno de los juegos más duros y espectaculares regresa a la aventura. En él, los miembros de cada equipo tendrán que intentar coger todo el agua posible con la boca, subidos a una gran rueda que les introducirá y les sacará continuadamente de un gran tanque de agua. El líquido que vayan acumulando será depositado en una probeta que cuando alcance su volumen máximo activará un mecanismo que liberará una pelota. El equipo que antes lo consiga obtendrá el derecho de elegir en qué playa debe sobrevivir los próximos días.

. Uno de los juegos más duros y espectaculares regresa a la aventura. En él, los miembros de cada equipo tendrán que intentar coger todo el agua posible con la boca, subidos a una gran rueda que les introducirá y les sacará continuadamente de un gran tanque de agua. El líquido que vayan acumulando será depositado en una probeta que cuando alcance su volumen máximo activará un mecanismo que liberará una pelota. El equipo que antes lo consiga obtendrá el derecho de elegir en qué playa debe sobrevivir los próximos días. Juego de líder: ‘Las llaves de Hécate’. Los supervivientes tendrán que demostrar su resistencia, equilibrio, velocidad e, incluso, intuición. El objetivo del juego será recuperar una llave sobre un tronco en el mar que se encuentra atrapado dentro de una gran tubería. Obtenida la llave, desbloquearán la segunda parte del juego, en la que tendrán que formar a ciegas una palabra sobre una estructura de madera.

En una semana de importantes acontecimientos en la convivencia y la supervivencia de los concursantes, todos ellos regresarán a la palapa para abordar lo sucedido en las últimas horas.