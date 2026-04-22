El comportamiento de Gerard y Claudia lleva a la dirección de 'Supervivientes' a tomar la decisión de imponerles esta doble sanción

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El programa de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' de este martes abría con la convocatoria de una palapa excepcional para tratar algunos sucesos acontecidos en las últimas horas y que son "muy serios".

Es Ion Aramendi quien les señala a los protagonistas del enfrentamiento que lo que ocurrió en la barca de vuelta a sus playas es "algo inaceptable que no se puede repetir".

Pero antes de saber qué consecuencias tendrán, los supervivientes y la audiencia ven paso a paso todo lo que sucedió después de que Gerard tomara el pasado domingo una decisión en el dilema que se le presentó al ganar el juego de recompensa e hizo estallar como nunca a Claudia.

No obstante, su enfrentamiento no acabó en directo, si no que prosiguió. Fue en ese momento en el que se produjeron "graves cruces de acusaciones" por las que ahora el programa les impone tanto a Claudia como al manchego una doble sanción.

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Gerard huye desconsolado de la palapa

Al revivir junto a sus compañeros lo sucedido en la barca, Gerard se ve tan sobrepasado por la situación que huye de la palapa y pide entre lágrimas abandonar el programa para volver a casa. Sin embargo, finalmente vuelve al lugar para disculparse con Claudia por sus acusaciones y con todas las mujeres que se hayan podido sentir atacadas: "Lo que he hecho quiero que se sepa que no se hace, si puedo abandono el programa y me voy a mi casa, no quiero seguir aquí".

Maica Benedicto, rota y con el corazón dividido

La reacción de la concursante, amiga de los protagonistas de este tenso enfrentamiento, no ha tardado en llegar. Razón por la cual Maica Benedicto se ha venido abajo en esta palapa excepcional cuando Ion Aramendi le ha preguntado cómo estaba al verse en esta compleja tesitura. "Tengo un nudo aquí", aseguraba entre lágrimas.

Esta es la doble sanción que la dirección ha impuesto

Ion Aramendi interrumpía un rifirrafe entre Claudia y Nagore porque había llegado la hora de anunciarles el castigo que ha decidido el programa: "Lo que hemos visto de los dos no responde en absoluto al espíritu de 'Supervivientes', está a años luz. Tras vuestro lamentable comportamiento de las últimas horas en el que ambos, repito ambos, cruzasteis límites que no debíais con faltas de respeto e insultos constantes entre vosotros, los dos vais a ser sancionados".

Y es que su actitud ha llevado a que "la dirección de 'Supervivientes' haya decidido que tengáis una doble sanción", informa el presentador. "La primera es que el próximo jueves, y en el caso de que seáis salvados, no disputareis el juego de líder y no optareis al mayor privilegio, la inmunidad", revela Ion Aramendi.

Pero hay una segunda parte que desvela María Lamela: "Claudia y Gerard, desde el momento en el que volváis a vuestra playa y hasta la gala del jueves viviréis enjaulados y juntos con el objetivo de que mejoréis vuestra convivencia y aprendáis a trataros con respeto. Dependeréis absolutamente de vuestros compañeros para todo".

Ante el asombro, sobre todo de Claudia, la presentadora indica: "Esperamos que esto sirva como lección y que este comportamiento no se vuelva a repetir". Algo a lo que se suma Ion desde plató: "Esto es solo un primer aviso y confiamos en que sea suficiente porque si vuestro comportamiento se repite, las consecuencias serán muchísimo peores. A los dos os digo, espero que empecéis a comportaros como verdaderos supervivientes".