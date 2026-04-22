Compartir







El próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10' va a estar lleno de momentazos que nos van a dejar pegados al televisor de principio a fin, con la continuación de la hoguera de los chicos y la de las chicas, al completo, además de una sorpresa que nos va a dejar a todos boquiabiertos.

En primer lugar, Christian verá cosas de Mar que nunca se imaginaría que vería. Y por otro lado, Atamán protagonizará un tremendo estallido tras ver el momento más caliente entre Leila y David. Un estallido que pasará por irse a la playa, completamente desesperado y fuera de sí.

Además, tocará el turno de las chicas, con una primera hoguera llena de lágrimas y de ultimátums. Y es que en 'Villa Montaña' se están dejando llevar y mucho y es algo que muchas de las chicas no podrán soportar: "Se acaba de cargar la relación".

Por otro lado, nuevos acercamientos y encuentros tendrán lugar en ambas villas, tanto en 'Villa Deseo' como en 'Villa Montaña'. Y, por si todo esto fuera poco, Sandra Barneda irrumpirá en 'Villa Montaña'... ¡para comunicarle a los chicos que uno de ellos ha sido convocado a una hoguera de confrontación!

Todo esto y mucho más, el próximo lunes, en Telecinco, a partir de las 21:45 horas: ¿te lo vas a perder?