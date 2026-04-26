telecinco.es 26 ABR 2026 - 21:00h.

Exconcursantes y colaboradores confiesan con quién compartirían esta experiencia y a quién vetarían de por vida. Además, estallan contra la actitud y las altas exigencias de una concursante

El robo de comida, el "pecado" más imperdonable de 'Supervivientes', según los exconcursantes: “No todo vale”

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La convivencia en los Cayos Cochinos es el verdadero reto de 'Supervivientes'. Más allá del hambre, las picaduras o las durísimas pruebas físicas, aguantar las manías, las traiciones y las exigencias de los compañeros en una situación tan extrema puede sacar a relucir lo peor de cada uno. Por eso, hemos querido poner en un aprieto a varios rostros conocidos del reality haciéndoles una pregunta: si tuvieran que volver a Honduras, ¿con quién pasarían una semana entera y a quién vetarían rotundamente? Las respuestas, llenas de sinceridad y algún que otro dardo envenenado, no dejarán indiferente a nadie, especialmente cuando señalan a la persona que más está decepcionando.

Las favoritas para convivir en la playa:

A la hora de elegir a un compañero ideal para sobrevivir durante siete días en la arena, la afinidad y las buenas energías lo son todo, por eso Miri Pérez-Cabrero lo tiene clarísimo y apuesta todo por Maica. Expresa que la considera "muy positiva y no se queja de nada, las pruebas se las curra un montón", una opinión que comparte con Anita Williams que también suma a su lista de favoritos a Alvar y Nagore. Además, la exconcursante sorprende al expresar que "a Claudia la podría aguantar porque estamos las dos igual de locas". En cambio, Alberto Ávila nos cuenta que se quedó con la espinita clavada de convivir con Alba, a quién habría elegido sin dudar porque le da "muy buenas vibras".

El veto más duro: "Que me roben en mi propia casa no":

Pero si las palabras bonitas sobran para algunos, para otros solo hay rechazo absoluto y cuando se trata de señalar con quién no volvería a compartir ni un solo día, el exconcursante de esta edición lo tiene claro: Álex Ghita. Deja claro que su experiencia con él ha cruzado líneas rojas que no se pueden perdonar: "A mí que me roben en mi propia casa, no, eso se lo dejo a otros".

Exigencias incomprensibles y una gran decepción:

Por último, les hicimos analizar quién está sorprendiendo para bien y quién para mal en esta etapa del concurso. Mientras unos aplauden a Claudia reconociendo que, a pesar de tener que medir sus impulsos, "con su locura es una tía muy real", otros se declaran abiertamente "team Alvar y Gerard", aunque hay un nombre que se lleva la peor parte.

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La actitud de una concursante en la isla ha descolocado a los colaboradores y no dudan en criticar sus quejas: "Pidiendo café...cariño, vienes de estar comiendo, ellos lo están pasando fatal". Es incomprensible que llegue con tantas exigencias y por eso se convierte en la mayor decepción de algunos exconcursantes.

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