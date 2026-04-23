El robo de comida, el "pecado" más imperdonable de 'Supervivientes', según los exconcursantes: “No todo vale”

Los robos de comida y la actitud de varios concursantes desatan una nueva sanción en ‘Supervivientes’, mientras colaboradores y exconcursantes analizan si realmente todo vale cuando el hambre aprieta en Honduras

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La tensión por la comida sigue marcando la convivencia en ‘Supervivientes’. Después de la trifulca vivida el pasado domingo en ‘Conexión Honduras’ por los robos de comida y el comportamiento de algunos concursantes, la dirección del programa decidió actuar con contundencia y aplicar una doble sanción que afecta tanto a nivel individual como grupal.

Todo ocurrió durante una barbacoa en la que el equipo sospechó que varios supervivientes no estaban cumpliendo las normas del concurso. Tal y como explicó la organización, algunos concursantes fueron pillados robando comida, una situación que provocó un importante conflicto entre ellos y que terminó generando un fuerte malestar en la convivencia. Lejos de calmarse, la polémica continuó durante el juego de recompensa posterior. Mientras disfrutaban de una tortilla como premio, Aratz volvió a ser señalado después de esconderse un trozo de comida, un gesto que no sentó nada bien ni al equipo.

“Es un tema que a mí no me hace nada de gracia, al equipo tampoco”, le reprochó María Lamela, visiblemente seria. La presentadora fue todavía más contundente al escucharle reírse de la situación: “Es una actitud de muy poco superviviente”. Además, le recordó la responsabilidad que tiene dentro del grupo: “Siendo líder deberías dar ejemplo al resto”, dejando claro que su comportamiento iba a tener consecuencias no solo para él, sino también para todo su equipo. Desde Playa Victoria, la indignación también fue evidente. Ingrid estalló entre lágrimas al ver cómo sus compañeros disfrutaban del festín mientras ellos seguían pasando hambre. La concursante llegó a asegurar que ella misma se comería esa comida “llena de arena”, reflejando así la frustración acumulada.

Ante este escenario, Ion Aramendi tuvo que intervenir durante la gala de ‘Tierra de Nadie’ para comunicar la decisión de la dirección del programa. “Vais a ser castigados individualmente”, anunció el presentador.

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Pero la sanción no terminó ahí. El castigo grupal fue todavía más duro y afecta directamente al punto más delicado dentro del reality: la comida. “Desde este momento hasta la gala del jueves os adelanto que vais a pasar hambre”, sentenció Ion, dejando claro que la organización no iba a permitir más incumplimientos de las normas.

Los colaboradores imponen sus castigos

Sobre esta polémica, varios colaboradores y exconcursantes de ‘Supervivientes’ han hablado en exclusiva para esta web sobre si realmente todo vale cuando el hambre aprieta en Honduras. Kiko Jiménez reflexionó sobre los robos de comida y recordó que, aunque el hambre lleva a los concursantes al límite, las normas del programa siguen estando por encima de cualquier estrategia. Alberto Ávila también fue claro al valorar las consecuencias y defendió una sanción ejemplar, apostando por dejarles sin cena como castigo proporcional a lo sucedido.

Por su parte, Anita Williams recordó el ya comentado “momento coco”, dejando caer que este tipo de situaciones suelen repetirse cuando la convivencia se vuelve extrema, aunque eso no justifica saltarse las reglas. Miri Pérez-Cabrero, también se pronunció y aseguro que en Honduras: “todos somos uno”. Además, los cuatro exconcursantes dejaron claro qué consecuencias deberían tener estos robos y enfrentamientos.

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