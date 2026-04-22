Kiko Jiménez, Anita Williams, Alberto Ávila y Miri Pérez-Cabrero responden en exclusiva qué harían si regresaran a ‘Supervivientes’ y desvelan cómo afrontarían los mayores retos de Honduras

¿Irías a 'Supervivientes'? La audiencia se imagina en Honduras y responde sin filtros: “Incluso ganaría”

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En ‘Supervivientes’, una simple decisión puede cambiar por completo la aventura. Elegir qué objeto salvar primero, decidir si compartir una recompensa o enfrentarse mentalmente a cuál sería el mayor obstáculo al regresar a Honduras son cuestiones que, dentro del reality, marcan el rumbo de cualquier concursante.

Precisamente ahora, cuando la convivencia vuelve a estar marcada por la tensión por la comida y las recompensas se han convertido en uno de los grandes focos de conflicto de la edición, desde esta web hemos querido plantear estas mismas preguntas a varios rostros que conocen muy bien lo que supone sobrevivir en la isla.

Kiko Jiménez, Anita Williams, Alberto Ávila y Miri Pérez-Cabrero han respondido en exclusiva y han dejado reflexiones que van desde lo más práctico hasta lo más inesperado, pasando también por respuestas cargadas de humor y mucha sinceridad. Porque cuando se trata de Honduras, no todo gira en torno al hambre. El clima, el descanso, la convivencia o incluso la estrategia social pueden convertirse en auténticos enemigos silenciosos dentro del concurso. Y eso lo saben perfectamente quienes ya han vivido esa experiencia en primera persona.

También hay una cuestión que siempre genera debate dentro y fuera del programa: qué hacer con las recompensas. Compartirlas o no suele convertirse en uno de los mayores detonantes de conflicto entre concursantes, especialmente cuando la escasez aprieta y cualquier gesto puede interpretarse como traición o compañerismo. Por eso, sus respuestas no solo sirven para imaginar cómo actuarían ellos hoy, sino también para entender mejor muchas de las decisiones que están tomando los actuales supervivientes en esta edición.

Entre dudas, respuestas tajantes y alguna confesión inesperada, los cuatro dejan claro que volver a Honduras no sería tan sencillo como parece desde casa. Y que, cuando se pisa la arena, todo cambia.

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¿Cocinar para el rival o pasar hambre? Los colaboradores señalan a sus equipos favoritos

Los últimos dilemas en 'Supervivientes' han puesto a los concursantes entre la espada y la pared, generando un gran debate entre las playas y en los colaboradores. Ante el dilema de Gerard de tener que elegir a algunos compañeros para disfrutar de un banquete, mientras los otros tenían que cocinarles, las opiniones del plató chocan.

Para Adriana Dorronsoro el peor castigo no es el estómago vacío, sino el golpe al orgullo: puedes apartar la vista de la comida, "pero tener que cocinar y servir al enemigo es durísimo". Sin embargo, Pepe del Real prefiere tirar de picardía y se proclama el chef estrella del formato porque, tirando de refranero, tiene clarísimo que "el que parte y reparte siempre se lleva la mejor parte".

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