Pedro Jiménez 27 ABR 2026 - 01:51h.

Así ha sido el momento más emotivo de la última gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras': no te lo pierdas

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José Manuel Soto ha recibido durante la gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' que ha tenido lugar este domingo una visita muy pero que muy especial. Su hijo ha acudido a Honduras y le ha dado una sorpresa, apareciendo cantando una sevillana, con guitarra en mano y en una barquita en pleno atardecer, y ante la expectación de todos los concursantes y de su padre, que nada más escucharle ya daba en el clavo: "Es mi hijo".

Al verse cara a cara ambos, padre e hijo, se han fundido en un emotivo abrazo, emocionados como nunca y con una sonrisa de oreja a oreja los dos. "Os he hablado de él, ¿a que sí?", ha dicho Soto, mientras que su hijo le daba a todos las gracias por "cuidarle así" en la playa. "Mira qué guapo", aseguraba el veterano concursante. Un concursante que le hemos visto emocionado como en ningún momento le hemos visto desde que comenzó su aventura.

Ha sido en ese momento cuando los dos se han puesto con la guitarra y han cantado una increíble sevillana, con motivo de la celebración que ha tenido esta semana pasada la Feria de Abril de Sevilla. Marisa Jara y Nagore Robles lo han acompañado bailando también una sevillana, con el baile típico de uno de los géneros musicales más reconocibles de nuestro país.

La reacción de Sandra Barneda y el resto de concursantes

Y es que si hay algo que ha sorprendido de este momentazo es la cantidad de concursantes que se han roto tras este momento. "Emoción pura", ha dicho Sandra Barneda, reaccionado a este momento en pleno atardecer y que tanta "magia" ha transmitido entre Jaime y su padre, Soto.