Patricia Fernández 27 ABR 2026 - 01:05h.

El dilema por la recompensa ha acabado con Maica Benedicto y Claudia Chacón enfadadas con Ingrid Betancor por un comentario hacia la primera

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El dilema de Nagore Robles como ganadora de 'la batalla de titanes' provocaba varios momentos tensos entre los concursantes de 'Supervivientes 2026' y que algunos de ellos se rompieran como nunca, como algunos conflictos en directo.

Nagore tenía que decidir cuáles de sus compañeros vivían una bonita 'Feria de Abril' en Honduras, con un banquete y los no elegidos iban a tener que servir a los afortunados. Esto terminaba provocando un conflicto de Ingrid Betancor con Maica Benedicto y Claudia Chacón.

Sandra Barneda conectaba en directo con ellas al conocerse la tensión que estaban viviendo e Ingrid explicaba lo sucedido: "Volvemos a discutir por el mismo tema de siempre, la comida. Cuando he visto a Maica llorar, le he dicho que ahora me entiende por la semana pasada porque se metieron conmigo cuando dije que llevaba 17 días sin comer y ver la barbacoa me estaba matando, he dicho: ¿ahora me entiendes?". Pero Claudia y Maica aseguraban que "no había dicho eso".

"Estás faltando a la verdad", decía Maica y explicaba lo que le había dicho Ingrid fuera de cámaras: "Me he roto con mi compañero y su respuesta ha dicho: 'La semana pasada te comiste una barbacoa'. Me ha molestado que vea a una persona llorando y meta el dedo en la llaga". Pero Ingrid explicaba su punto de vista y Claudia intervenía: "Llega un punto que Ingrid cansa, está intentando tergiversar todo".

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Y en medio de todo esto, Maica se mostraba completamente rota: "Tengo hambre, no quiero discutir, simplemente quería desahogarme antes de servir la comida y no quería que me dijera lo de la barbacoa. Estoy cansada, quiero disfrutar dentro de lo que cabe, me ha dolido mucho que me dijera eso. Estaba solo llorando del hambre". Momento en el que Ingrid quería apoyar a su compañera y darle una buena noticia sobre 'Playa derrota'.

Tras esto, Sandra Barneda quería trasmitirles unas palabras de apoyo: "De verdad, lo intentamos, pero es complicado, no podemos ponernos en vuestra piel, no podemos ni acercarnos a lo que estáis viviendo. Es muy difícil, pero necesito que os unáis a la Feria de Abril en Honduras, intentad llevarlo de la mejor forma posible".

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