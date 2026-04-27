Pedro Jiménez 27 ABR 2026 - 03:04h.

La joven está atravesando unos días muy duros en Honduras llenos de altibajos: "Me siento sola, por eso busco apoyo"

Ingrid Betancor y Marisa Jara se miden en duelo por la expulsión definitiva y ¡la salvada se convierte de nuevo en concursante oficial!

Compartir







Claudia Chacón no está atravesando en Honduras sus mejores días. Y es que desde que la concursante protagonizara su gran enfrentamiento con Gerard, por el que recibió una sanción, parece no levantar cabeza y su día a día en los Cayos Cochinos está lleno de altibajos. Altibajos que también los lleva con ella a las galas, como ha ocurrido en la última que Telecinco ha emotido este domingo, en donde ha protagonizado un tremendo bajón.

Ha sido la propia Sandra Barneda la que se ha dirigido a ella para preguntarle qué le ocurría: "Tengo una cosa aquí... hoy me está costando mucho". Hay que recordar que Claudia no ha sido elegida por Nagore para degustar el delicioso banquete, algo que ha generado todo tipo de reacciones entre los concursantes y que ha aumentado la tensión en la playa, sobre todo por parte de aquellos que no han sido elegidos.

La razón de las lágrimas de Claudia Chacón

"Me siento decepcionada por personas que quiero y no me estoy encontrando bien. Tampoco me siento bien en la playa que estoy. Maica es la única persona y encima me duele mucho que me digan cosas como que me aleje de ella. ¿Alejarme de qué? La única persona que puede hablar de la amistad que yo le brindo a alguien son las personas que son mis amigos, no el resto", ha apuntado Claudia.

La joven se ha roto por completo: "Me siento sola... no me encuentro bien, y por eso busco apoyo". Ante estas lágrimas, rápidamente Maica Benedicto ha ido a apoyarla y también Almudena Porras. Gerard Arias -con quien ha protagonizado más de un choque durante la gala- ha comentado en ese momento que él intenta no discutir y estar bien con ella, pero que hay "ciertas actitudes que no puede dejar pasar por alto".

PUEDE INTERESARTE Emoción en estado puro: José Manuel Soto recibe la inesperada visita de su hijo menor y toda la playa acaba emocionada y al ritmo de sevillanas

Aratz Lakuntza, compañero suyo en la playa, se ha abierto paso para recalcar que la semana de Claudia no ha sido nada fácil: "Hay que valorar el esfuerzo que ha hecho. Nadie en el campamento quiere que esté así. Nos duele verla así, este equipo es mi familia y tampoco es como se ha pintado a Claudia".