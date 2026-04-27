Atamán estalla y huye de la hoguera con las imágenes de Leila y David: “No quiero estar aquí”

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En la primera hoguera, los chicos de 'La isla de las tentaciones 10' comienzan a ver las primeras imágenes de sus novias en Villa Deseo, donde descubren cómo algunas de ellas empiezan a dejarse llevar junto a los solteros.

Atamán es uno de los más afectados en la hoguera. Al ver la complicidad entre Leila y David, acaba completamente derrumbado y reconoce que no entiende la actitud que está teniendo su pareja, siendo consciente de que esto solo es el comienzo de la experiencia: "Una de las cosas claras que le dije es que no te quiero en un jacuzzi con una persona a solas y menos con tu tentación".

Atamán: "Le gusta de verdad y a lo mejor se está olvidando de mí"

Además, Atamán explica cómo se siente tras ver las imágenes de Leila con David: "No sé si voy a aguantar aquí, no puedo, tío. No puedo perderla". Atamán admite que cree que a Leila le gusta David: "Le gusta de verdad y a lo mejor se está olvidando de mí. Me está superando todo esto".

Tras ver todas las imágenes, Atamán tiene claro que Leila se siente cómoda con David. Sin embargo, el momento que termina de romperlo es verlos a solas en el jacuzzi, lo que le lleva a pedir abandonar la hoguera: "No quiero estar aquí". Sandra intenta consolarlo, pero él, completamente sobrepasado, insiste en marcharse. Finalmente, Sandra le permite salir y Atamán se dirige a la playa, donde se derrumba entre lágrimas: "No me lo creo, la voy a perder".