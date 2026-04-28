Ana Carrillo 28 ABR 2026 - 13:43h.

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En el programa 7 de 'La isla de las tentaciones 10', que se encuentra disponible al completo de forma gratuita en Mediaset Infinity, se incluye la primera hoguera de las chicas, en la que Leila, Yuli, Ainhoa, Julia y Mar reaccionaron a las imágenes de sus novios en Villa Montaña. La primera en ver imágenes fue la canaria, que se quedó muy sorprendida con la actitud de Atamán.

Leila le dijo a sus compañeras que, pese a que ella se estaba tentando, consideraba que estaba dejando claros sus límites a David mientras que Atamán, en su opinión, no estaba siendo tan firme con las líneas rojas que se habían marcado no cruzar. El resto de chicas le dieron la razón y le confirmaron que su novio había sido al que más lanzado habían visto de todos los chicos de Villa Deseo.

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Tras la emisión del programa, Atamán ha reaccionado en Instagram al comentario de Leila de que ella sí que estaba frenando a David con un vídeo que ha compartido en Instagram.

"¿Qué parte me perdí yo?", ha escrito el canario en el copy del vídeo en el que aparece bailando y preguntándose si su pareja de once años sufre pérdidas de memoria: "Cuando escucho que no se ha acercado...".