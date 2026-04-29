Jaime Astrain habla, en exclusiva, de su rodilla y del reencuentro con su hija: “Más cariñosa que nunca”

telecinco.es 29 ABR 2026 - 12:08h.

El exconcursante hace balance de su extrema aventura revelando el verdadero motivo de su sufrimiento y su inesperada opinión sobre sus compañeras más polémicas

"Que me roben en mi casa, no": Alberto Ávila y los exconcursantes hablan del drama de la convivencia

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Abandonar los Cayos Cochinos nunca es fácil y tras la vuelta de Jaime Astrain a España, hemos podido hablar con él para hacer el balance definitivo de su paso por 'Supervivientes'. El exconcursante ha abierto su corazón para revelar los momentos más extremos que las cámaras a veces no logran captar del todo, desde el dolor físico que le llevó a su expulsión, hasta las lecciones que se lleva de sus compañeros.

El doloroso peaje físico y su verdadera pesadilla

Si algo ha marcado el concurso de Jaime ha sido su estado físico tras abandonar la isla, lo que él no ha dudado en actualizarnos. Reconoce que su cuerpo sigue pasándole factura y expresa que, tras un mal movimiento reciente, "Ya otra vez me ha dado un pinchazo", lo que le obliga a seguir con sesiones de fisioterapia. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la lesión no ha sido su peor pesadilla en Honduras ya que por encima de la falta de comida, Jaime destapa qué fue lo peor que le llevó al límite de sus fuerzas, revelando detalles muy angustiosos sobre las madrugadas contra la lluvia para mantener el fuego.

De los límites extremos al abrazo más esperado

Lejos de guardar rencor a la experiencia, Astrain se marchó lleno de orgullo y asegura que su aventura ha sido "100% todo aprendizaje", desde pescar pulpos hasta "hacer fuego con pedernal o con palo". Pero el gran premio de este reality lo esperaba en España: el emotivo reencuentro con su hija, a la que nota "más cariñosa que nunca". Echando la vista atrás, si pudiera hablar con el Jaime que saltó del helicóptero, lo tiene clarísimo: "Estoy muy orgulloso de todo su paso por el programa".

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El veredicto sobre la convivencia y su ganador

A la hora de vetar a compañeros con los que no volvería a convivir, Jaime nos deja sin palabras y lejos del rencor, admite que hasta de los perfiles más complejos se saca algo positivo, mencionando directamente a una concursante que le ha "dado lecciones vitales" sobre cómo afrontar la presión extrema de la isla. Nos recuerda que siempre "hay que intentar ser empático" y no duda en opinar sobre Marisa: "todo el mundo merece una segunda oportunidad". Para rematar, a la hora de predecir quién será el ganador, divide sus apuestas a la mitad: "Con el corazón Aratz y con la cabeza Alvar".

¿Cuáles han sido los momentos únicos que jamás olvidará de su paso por 'Supervivientes'? ¡Dale play al vídeo!