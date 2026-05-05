Ana Carrillo 05 MAY 2026 - 16:36h.

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Mar y Julia han decidido comenzar a participar en los juegos de las fiestas de Villa Deseo, aunque en las redes sociales muchos espectadores de 'La isla de las tentaciones 10' siguen señalando la gran diferencia que aprecian entre ellas y las otras dos chicas, Yuli y Leila, que sí que se tientan con sus tentadores favoritos, Óscar y David, respectivamente.

En la fiesta de superhéroes, Mar accedió a jugar con la crema de cacao como en la fiesta anterior lo habían hecho Yuli y Leila, pero en lugar de untarse la crema por las zonas en las que lo hicieron sus compañeras, aceptó ponérsela en la mano y que Charly chupase ahí. Tras ello, confesó que le había gustado dar este paso adelante.

En Instagram, al verse en televisión, ha decidido rescatar un meme icónico para bromear sobre su actitud al pensar que se había convertido en "el alma de la fiesta" por dejarse untar crema de cacao en los nudillos, demostrando que se toma con humor su comentada frase.