El mensaje de Atamán en Instagram tras verse hundido en la hoguera por los besos de Leila y David: "Tengo resaca emocional"
Atamán ha confesado cómo se siente tras verse roto en la hoguera en la que descubrió los besos de Leila con su tentador favorito
David Vaquero reacciona al ver en televisión las imágenes de sus besos con Leila: "¡Vaya tela!"
Puedes ver el programa 10 de 'La isla de las tentaciones 10' al completo en Mediaset Infinity
La segunda hoguera de los chicos en 'La isla de las tentaciones 10' ha sido especialmente dura para Atamán, que ha descubierto que Leila se ha besado con David en el jacuzzi y que ya han dormido juntos, dos líneas rojas que el canario aseguró que no estaba dispuesto a perdonar y que para él marcaban el fin de su relación de once años.
En Instagram, se ha sincerado acerca de cómo se siente tras haberse visto hundido en televisión por descubrir que Leila le había fallado al caer en la tentación con su soltero favorito: "Tengo muchísimos mensajes después de el capítulo de ayer. La verdad es que tengo resaca emocional porque para mí esa hoguera fue muy dura".
Atamán ha agradecido "la empatía" que han mostrado hacia él muchos espectadores, que le han enviado mensajes de apoyo y ha confesado que se siente especialmente agradecido con "la gente que se siente identificada conmigo porque en algún momento de su vida se vio en la misma situación".
Además, ha compartido un vídeo en el que asegura que no siente que pierda porque considera que tiene un gran corazón. Sus seguidores le han mostrado su cariño en la zona de comentarios del post.