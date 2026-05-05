Compartir







Las chicas han protagonizado una segunda hoguera en 'La isla de las tentaciones 10' llena de tensión y momentazos inolvidables. Y no es para menos: los días pasan en República Dominicana y cada vez se avanza y fluye más en 'Villa Montaña', algo que no ha gustado nada a estas.

En primer lugar, Leila ha podido ver cómo Atamán avanza cada vez más con Claudia, su tentadora favorita: "Es un p*** falso de mierda", ha dicho esta, desesperada y sin entender cómo le puede pedir respeto a ella cuando él hace lo mismo.

Por otro lado, Ainhoa, se ha quedado en completo ‘shock’ al no tener imágenes de Álex en la hoguera: “Me da algo”, ha señalado, aunque más adelante descubriría el por qué.

Posteriormente, Mar ha protagonizado una huida sin precedentes a 'Villa Montaña', viviendo un reencuentro con Christian in extremis y pidiéndole irse y abandonar la aventura tras ver las imágenes más comprometidas de este.

Sandra le comunica a Ainhoa la decisión de Álex

Pero sin duda, si por algo ha quedado marcada la segunda hoguera de las chicas, además de por la huida de Mar a la otra villa, es por el momento en el que Sandra Barneda le ha comunicado a Mar que Álex ha abandonado la aventura.

¿Quieres ver cómo ha reaccionado? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!