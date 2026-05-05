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Así han sido los complicados momentos que han vivido las chicas en la segunda hoguera de 'La isla de las tentaciones 10'

Los complicados momentos de las chicas en la hoguera, al completo
Así han sido los complicados momentos de las chicas en la segunda hoguera de 'La isla de las tentaciones 10'. telecinco.es
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Las chicas han protagonizado una segunda hoguera en 'La isla de las tentaciones 10' llena de tensión y momentazos inolvidables. Y no es para menos: los días pasan en República Dominicana y cada vez se avanza y fluye más en 'Villa Montaña', algo que no ha gustado nada a estas.

En primer lugar, Leila ha podido ver cómo Atamán avanza cada vez más con Claudia, su tentadora favorita: "Es un p*** falso de mierda", ha dicho esta, desesperada y sin entender cómo le puede pedir respeto a ella cuando él hace lo mismo.

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Por otro lado, Ainhoa, se ha quedado en completo ‘shock’ al no tener imágenes de Álex en la hoguera: “Me da algo”, ha señalado, aunque más adelante descubriría el por qué.

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Posteriormente, Mar ha protagonizado una huida sin precedentes a 'Villa Montaña', viviendo un reencuentro con Christian in extremis y pidiéndole irse y abandonar la aventura tras ver las imágenes más comprometidas de este.

Sandra le comunica a Ainhoa la decisión de Álex

Pero sin duda, si por algo ha quedado marcada la segunda hoguera de las chicas, además de por la huida de Mar a la otra villa, es por el momento en el que Sandra Barneda le ha comunicado a Mar que Álex ha abandonado la aventura.

¿Quieres ver cómo ha reaccionado? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!

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