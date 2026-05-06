Bronca en 'Supervivientes': Alba Paul señala el doble rasero de Borja tras unas palabras de Nagore Robles sobre el concursante

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Borja y Alba Paul han protagonizado un tenso choque durante la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' de este martes. Todo ha ocurrido cuando Nagore Robles ha resaltado una actitud que ha tenido Borja con Claudia, cuando esta ha escondido una lata, gesto por el cuál ha sido sancionada. Y es que como ha dicho la colaboradora de Telecinco y concursante, cuando hizo Claudia algo parecido con una almendra "le pareció bien", pero esta vez no: "Ahora tienes la misma moneda, hay que reírse entonces y ahora".

En ese momento, Alba Paul ha refrendado las palabras de Nagore asegurando que Borja se estaba "quejando de algo que él mismo era cómplice". "Tú estuviste callado y yo sufriendo", ha dicho Alba Paul, echándole en cara a Borja esa actutud que tuvo entonces, muy diferente -para Nagore y también para ella- a la que está teniendo esta vez.

Alba Paul estalla contra Borja

"A mí no me dejes de mentirosa", le ha dicho Alba Paul, cada vez más alterada al ver que Borja ha intentado restarle importancia, quitándole 'leña al fuego' como quien dice.

Lo que está claro es que el doble robo que ha habido en Honduras no solo ha señalado a aquellos que lo han cometido directamente, si no también a los que han sido cómplices y la forma de reaccionar de algunos concursantes. Todo se ha mirado con 'mirilla' y ni a los concursantes ni mucho menos a la dirección del programa se les ha pasado nada por alto.