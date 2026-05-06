Patricia Fernández 06 MAY 2026 - 03:16h.

El recién expulsado de 'Supervivientes 2026' se emociona al encontrarse con sus seres queridos en el plató

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Toni Elías ha llegado directo desde Honduras al plató de 'Supervivientes 2026' durante la gala de 'Tierra de nadie' con Ion Aramendi, donde ha podido ver cómo ha sido su paso por esta aventura extrema y ha contado lo que ha significado para él.

El recién expulsado de 'Supervivientes 2026' entraba en plató y no podía contener las lágrimas al ser recibido por su seres queridos. "Estoy muy bien, aunque un poco perdido", le confesaba este a Ion Aramendi en sus primeros momentos.

Tras esto, Toni podía ver unas imágenes de su paso por el programa, las que observaba con emoción. Un paso por Honduras del que confesaba que "lo más duro ha sido todo, pero en especial comer y dormir poco". Aunque aseguraba estar muy satisfecho: "Me ha costado durante años reencontrarme por muchísimas dificultades y nunca hubiera pensado que entrar en un programa así iba a hacer que encontrase a mí mismo y sentir lo que siento ahora mismo. Ha sido muy especial, estoy muy agradecido".

Toni Elías se reencuentra con su maleta y desvela qué es lo que más echaba de menos

En este vídeo inédito, el último expulsado de 'Supervivientes 2026' vivía un momento de lo más emocionante al reencontrarse con la maleta que llevó a Honduras y de la que se separó una vez comenzó la aventura en los Cayos Cochinos.

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