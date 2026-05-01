Lara Guerra 01 MAY 2026 - 02:13h.

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Toni Elías ha sido el expulsado de la nueva gala de 'Supervivientes'. Tras 57 días de experiencia, el expiloto español ponía fin a su experiencia después de ser el menos votado por la audiencia y lo hacía con unas bonitas palabras.

La gala comenzaba con unos contra alegatos de los compañeros a Almudena Porras, Alba Paul y Toni Elías. Asimismo, pese a los mensajes de los supervivientes debatiendo quién debería ser el expulsado de la noche, la de 'La isla de las tentaciones' recibía los ánimos de su tía, Paul de su hermana y la madre de Toni. Después de recibir estas emocionantes sorpresas, Jorge Javier daba paso a la expulsión al final del programa, sin embargo, primero se debatía entre el trio: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que debe el concursante salvado sea.. Almudena".

La exconcursante de 'LIDLT' daba las gracias a la audiencia y comentaba: "Muchísimas gracias, queda Almudena para rato y...¡Nos vemos en la final!' Esto dejaba en un duelo a la mujer de Dulceida y al expiloto. Después Jorge Javier daba paso al siguiente salvado y por tanto el nombre del expulsado de la noche: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que debe el concursante salvado sea.. Alba".

Las bonitas palabras de Toni Elías

Tras ser el menos votado por la audiencia, el ya exconcursante de 'Supervivientes 2026' se despedía muy feliz por su trayectoria en el reality: "Ha sido un verdadero placer compartir con cada uno de vosotros esta estancia. Éramos compañeros, pero ahora somos amigos para siempre. Ha sido todo increíble. He recuperado a la persona que perdí hace cinco años y ha sido difícil, pero estoy contento y agradecido"

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