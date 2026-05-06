Soto, Claudia, Darío o Marisa Jara: ¿quién será el salvado de la noche?

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Los cuatro nominados de esta semana en 'Supervivientes' se enfrentan a una ceremonia de salvación que llega en un momento "trascendental" tras 62 días de aventura. El barro manchará a tres, siendo uno de ellos quien quede fuera de peligro: Claudia, Soto, Marisa Jara o Darío.

El salvado de la expulsión es...

El primer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión definitiva del próximo jueves es... José Manuel Soto. Por lo que la salvación está entre Darío, Claudia o Marisa.

Siguiente sus palabras, en esta ocasión el que continúa nominado es... ¡Marisa Jara! ¿Claudia o Darío?, María Lamela les pide que miren al frente concentrados mientras pronuncia el nombre del tercer superviviente que continúa nominado.

Esa persona es Darío, por lo tanto la salvada de esta semana es ¡Claudia! Entre saltos de alegría, la superviviente da las gracias a la gente que le apoya: "De aquí no me echa de nadie, me agarro a una palmera".