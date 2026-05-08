Ana Carrillo 08 MAY 2026 - 13:20h.

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En el tercer 'Debate de las Tentaciones', que se puede ver al completo y de forma íntegra en Mediaset Infinity, se han emitido varios avances en exclusiva de lo que se podrá ver en los próximos programas de 'La isla de las tentaciones 10' y el que más ha impactado a los colaboradores es el de la tercera hoguera de las chicas, en las que todas salen corriendo al ver que Alba, la nueva compañera, huye a Villa Montaña para hablar con su novio, David.

Sandra Barneda ha recordado entre risas que en esta ocasión salió corriendo detrás de Alba: "¡Me cogí el vestido y dije: 'Esta no se me escapa'! ¡Y se me escaparon todas!". Los colaboradores han estallado en carcajadas ante el comentario de la presentadora, que ha añadido: "Os lo digo de verdad que estaba yo pensando: 'A esta la pillo'; me cogí el vestido y cuando me giro estaban todas corriendo y digo: '¿Pero qué es esto?'".

Llega un nuevo soltero

Sandra Barneda ha anunciado un bombazo: un nuevo soltero llega a 'La isla de las tentaciones 10'. Dos colaboradoras de 'El Debate de las Tentaciones', Marta Peñate y Sandra Barrios, elegidas por Óscar y Nieves - tentadores invitados para ser entrevistados en el programa -, han podido descubrir la identidad de esta persona que se suma a la experiencia.

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Marta Peñate se ha quedado muy sorprendida al descubrirlo y ha dado algunas pistas sobre su identidad, como puedes ver en el vídeo de arriba, ¡dale al play!

Nuevas fiestas y otra hoguera

En el tercer debate también se ha emitido un avance de la tercera hoguera de los chicos, en la que David, el nuevo miembro del grupo, se muestra muy molesto con las imágenes de Alba, Christian con las declaraciones de Mar y todos descubren que un nuevo tentador llega a 'La isla de las tentaciones 10':

Además, se ha emitido un avance de las próximas fiestas en Villa Deseo y Villa Montaña, en el que se aprecia un gran acercamiento entre Yuli y Óscar, que se quedan a solas en el jacuzzi: