Mayka y Óscar viven un tenso reencuentro lleno de reproches en 'El Debate de las Tentaciones'

Ana Carrillo 08 MAY 2026 - 13:15h.

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Óscar Ruiz Mateos es uno de los solteros VIP de 'La isla de las tentaciones 10' y ha acudido junto a otra de las tentadoras VIP, Nieves Tristán, al tercer 'Debate de las Tentaciones' para hablar de su paso por esta edición hasta el momento. El andaluz ha comentado cómo fueron sus primeros días tratando de conquistar a Yuli Cagna, pero también se ha reencontrado en plató con Mayka Rivera.

En la segunda edición del programa, Mayka cayó en la tentación con Óscar, aunque su relación no cuajó fuera. Volvieron a coincidir un año después en 'La última tentación', pero ya no pasó nada entre ellos. Al verse de nuevo en plató, se han saludado con dos besos, pero la cordialidad pronto ha dado paso a los reproches y es que la murciana ha asegurado que el andaluz no fue honesto con ella: "Me engañaste".

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Mayka considera que Óscar hizo bien su papel como tentador pero cree que todo se esfumó cuando acabó el programa. "¿Pero yo te engañé a ti o engañaste tú a tu pareja? Es que no me he entero", le ha contestado el andaluz, que también le ha recordado que, una vez que lo suyo se terminó, intentó volver con Pablo Moya.

La murciana ha pedido que no se nombre a Pablo y Kiko Jiménez ha apostillado que el DJ rehízo su vida con otra persona. Marta Peñate ha explicado que no cree que Óscar engañase a Mayka porque ella estaba en esa edición - fue junto a su por aquel entonces pareja, Lester Duque, a poner a prueba su relación - y nunca escuchó al tentador prometerle que iban a tener algo serio fuera.