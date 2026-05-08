Ana Carrillo 08 MAY 2026 - 13:10h.

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Por 'El Debate de las Tentaciones' pasan muchos exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' que comentan el programa sabiendo bien cómo es la experiencia. Dos de ellos son Sandra Barrios y Juanpi Vega, que están en el foco mediático porque fueron pillados en actitud cariñosa durante un viaje a Lanzarote. Sandra Barneda les ha pedido que se sinceren con ella y le aclaren el punto actual de su relación.

"Es que se nota tanto", ha comentado Naomi Asensi cuando la presentadora ha invitado a los exconcursantes de 'GH DÚO' a que salieran al centro del plató para hablar de su situación después de tantos comentarios en las redes sociales por su viaje y sus vídeos juntos en los que derrochaban complicidad.

"Yo sabéis de lo que leo todo lo pongo en entredicho, me gusta preguntar", ha comenzado diciendo Sandra Barneda una vez que los ha tenido a su lado en el centro del plató. Juanpi ha optado por responder con humor y ha dicho que, además de compañeros de trabajo en 'El Debate de las Tentaciones', se están "conociendo".

Pero Sandra Barrios ha querido ser transparente y ha explicado que no se ha producido una relación sentimental: "Creo que para retomar una relación en la que nos hemos hecho muchísimo daño, tras la cual los dos hemos tenido relaciones con otras personas y en la que los dos nos hemos dicho barbaridades, sobre todo yo que la boca se me va, no puede ser venga ya".

Marta Peñate le ha dicho a su compañera que lo que estaba diciendo era "muy bonito", pero que lo que le interesaba saber era si han mantenido relaciones sexuales pese a que no vuelven a ser pareja formal. Sandra Barrios y Juanpi Vega han respondido a la pregunta de la canaria, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!