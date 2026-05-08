Supervivientes 08 MAY 2026 - 18:31h.

Este domingo (22:00h) en Telecinco, en una gala especial que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity

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Noche de acontecimientos clave que sorprenderán a los supervivientes: la inesperada expulsión de uno de los cuatro nominados -Alba, Aratz, Borja o Nagore-, una nueva ronda de nominaciones, decisivos juegos de localización y de líder y una visita sorpresa para Maica, que cruzará también el Puente de las Emociones, centrarán toda la atención de la gala especial de ‘Supervivientes. Conexión Honduras’ que conducirán Sandra Barneda y María Lamela este domingo 10 de mayo (22:00h) en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Uno de los cuatro nominados será sorprendido con su expulsión definitiva, acontecimiento que estará vinculado a otro hito importante de la aventura que será anunciado por Sandra Barneda. Además, Playa Victoria y Playa Derrota lucharán nuevamente en un juego por sobrevivir en la mejor localización posible y en la que los supervivientes de cada equipo pugnarán por colgarse el collar de líder, alcanzando la inmunidad y un papel clave en las nominaciones.

Por último, Maica será una de las grandes protagonistas de la gala con la visita de su hermano, Antonio. Además, compartirá los momentos que han marcado su vida mientras cruza el Puente de las Emociones.