telecinco.es 10 MAY 2026 - 19:58h.

Los defensores de Maica y Darío analizan el momento más crítico del concurso, destapan las traiciones más dolorosas y la identidad del más estratega

De las estrategias a los mejores recuerdos de los exconcursantes de 'Supervivientes': "Fue de película, algo épico"

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La tensión de Honduras no deja de aumentar y las caretas están cayendo una tras otra. Cuando creíamos que las alianzas estaban más que consolidadas, las decepciones más dolorosas han hecho saltar todo por los aires. Hemos podido hablar en exclusiva con el entorno más cercano de dos de los protagonistas de la edición, Maica y Darío, y nos han contado cosas que van a dar mucho que hablar. ¿Quién está jugando sucio en la sombra y quién está limpiando su imagen?

Lágrimas, dolor y una puñalada inesperada

Ada, íntima amiga de Maica, expresa la enorme preocupación que siente al verla tan vulnerable, ya que la concursante ha sufrido mucho estos últimos días por culpa de alguien a quién consideraba de su familia y con el que ya compartió otro formato. "A mí me ha dolido", nos cuenta, desvelando que a su amiga le han destrozado "más que el acto, las palabras" en su discusión con Gerard Arias.

Sin embargo, en medio del drama, su defensora rescata un momento verdaderamente mágico: cuando los rivales se saltaron el castigo de la organización solo para consolarla: "Me erizo de pensar lo mal que estaba y lo bonito que fue", asegura emocionada. Pese a todo, su amiga le envía un mensaje cargado de energía, recordándole que "la luz siempre triunfa" y nos deja una reflexión: "Maica entró a la isla por recomendación de una terapeuta para enfrentarse a sus fobias de higiene y ya ha ganado su propia batalla personal".

La evolución de Darío y el concursante más manipulador

Por su parte, el entorno de Darío también ha querido dar un golpe en la mesa y defender el impecable concurso que está haciendo su defendido, alejándose de los fantasmas del pasado. Felipe, amigo del superviviente, asegura que el andaluz va a salir reforzado porque por fin se está viendo "la bondad que tiene", compensando los errores que cometió en 'La isla de las tentaciones 9'.

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Pero si hay algo en que los familiares se mojan, es al señalar al gran villano de la edición. Felipe no duda en desenmascarar la estrategia de Gerard, acusándolo de traicionar a sus pilares fundamentales con el único objetivo de "tomar el poder mental en los compañeros". ¿Y quienes se llevan la medalla a los supervivientes más auténticos? Mientras Ada aplaude a la concursante a la que "le dan igual las normas", Felipe se decanta por un aventurero total. ¿Quieres saber de quienes se trata?

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