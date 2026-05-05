Los colaboradores opinan tras la bronca de la hidromiel y la sanción histórica en 'Supervivientes'

telecinco.es 05 MAY 2026 - 19:00h.

Nuestras colaboradoras hablan sobre el gran castigo que ha dividido a las playas, señalan al concursante más mandón de la edición y analizan la ruptura entre Almudena y Claudia

De las estrategias a los mejores recuerdos de los exconcursantes de 'Supervivientes': "Fue de película, algo épico"

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"Habéis conseguido algo que no se había hecho hasta ahora", con esta frase, Sandra Barneda dejaba helados a los concursantes y a la audiencia al anunciar una sanción inédita en los más de 20 años de historia del reality. La dirección ha decidido separar por completo a kilómetros de distancia a los dos equipos y nunca había ocurrido nada parecido, pero el motivo es lo más sorprendente: no han robado comida, si no que ha sido una bronca por culpa de una olla y un poco de isotónico caliente.

El detonante más absurdo y un castigo inédito

Resulta que Maica llevaba días con una espina en la garganta y necesitaba la olla para prepararse la hidromiel y aliviar ese malestar. Pero esta simple petición desató una guerra monumental que acabó con ambos grupos saltándose la prohibición de hablar a través de la valla que los separaba. Ahora, al estar totalmente aislados, han perdido su única vía de escape y confesionario improvisado, lo que va a llevarlos al límite. Nuestras colaboradoras han analizado esta sanción y son tajantes: "hay normas y hay que cumplirlas", expresan. Belén Ro por ejemplo se sincera y nos cuenta que ella entiende a los concursantes, aunque Alejandra Prat cree que esta drástica medida "va a generar más conflicto".

Egos sin control y los "hetero-básicos"

El aislamiento pasa factura, especialmente en ciertos perfiles que ya están sacando de quicio a sus propios compañeros, pero en este vídeo los colaboradores no se muerden la lengua a la hora de desenmascarar al superviviente más egoísta. Varias de ellas apuntan directamente hacía Gerard, tachándolo de "mandón" y de querer que absolutamente todo se haga a su manera. Sin embargo, el gran bombazo lo suelta Belén Ro al revelar su lista de favoritos y lanzar un dardo envenenado contra un sector de la playa al que etiqueta como "hetero-básicos". ¿A qué concursante no soporta bajo ningún concepto?

De amigas inseparables a enemigas íntimas

Por si faltaba drama, las grandes alianzas de la edición están saltando por los aires y el distanciamiento entre Almudena y Claudia es ya una gran guerra fría. Adriana Dorronsoro o Giovanna González analizan este choque y destapan la verdadera cara de la concursante señalando que "Almudena si que se ha hecho un poco de hielo". En cambio Alejandra sale en su defensa asegurando que "ha sido muy sincera". ¿Fue un error meterse en guerras que no le correspondían?

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